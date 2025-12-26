24 Канал розповість про низку найдивніших імен для дітей в історії з посиланням на emmasdiary та familyeducation.

Якими дивними іменами називали дітей?

Ціанід. У 2016 році в Уельсі одній жінці заборонили називати свою маленьку доньку Ціанідом. Суддя постановив, що це ім'я неприйнятне, "навіть враховуючи зміни у смаках, моді та розвиток індивідуального сприйняття".

Абцде. Так, це ім'я. За словами мами, воно вимовляється Аб-сі-ді.

Ковід. Подружжя в Індії назвало одного зі своїх близнюків Ковід.

Марихуана Пепсі. Це ім'я дитини, народженої у Вісконсині в 1970-х роках. Для довідки, мама-вчителька сказала, що ніколи не торкалася цього наркотику.

$helly. У деяких країнах використання символів заборонено, але не в США, що дає нам унікальну версію загальної назви.

ФІФА. Віддані футбольні фанати часто посилаються на своїх улюблених гравців чи команди, коли називають своїх дітей, але одного разу назвали дитину на честь міжнародного керівного органу цього виду спорту.

Дейенеріс або Халісі. Багато батьків назвали своїх дітей Дейенеріс або Халісі на честь персонажа "Гри престолів".

Люцифер. Принаймні одну шотландську дитину назвали Люцифером у 2018 році. Карен Вотсон з Единбурзької ради розповіла газеті Sun: «Насправді немає жодних правил щодо імен. Люди можуть називати своїх дітей як завгодно».

Робокоп. Мексиканський штат Сонора заявив, що був змушений опублікувати список заборонених імен, включаючи Facebook, Burger King, Hitler та Robocop, через тенденцію до "безглуздих" імен, які можуть призвести до цькування в школі.

Хештег. Соціальні мережі є важливою частиною життя більшості людей у ​​наші дні, і, як повідомляється, одна сім'я відсвяткувала цей факт, назвавши свою дитину Хештегом.

X Æ A-Xii. Син мільярдера Ілона Маска та музикантки Граймс.