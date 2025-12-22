Сьогодні Прометей був би одним із найстаріших дерев у світі. Докладніше про історію Прометея та як світ його втратив через необачність молодого вченого – розповість 24 Канал з посиланням на Службу національних парків США.

У чому особливість Прометея?

Прометей – остиста сосна. Вважають, що це найстаріші дерева, що нині живуть. Вони володіють безліччю фішками, що допомогають їм прожити так довго. Зокрема, ростуть у викривленій формі на великій висоті.

Ще одна особливість – так звана "секторна архітектура", коли коріння дерева живить тільки ту частину, що розташована безпосередньо над ними. Якщо один корінь відмирає – відмирає тільки та частина дерева, що над ним, а решта продовжує жити.

Часто на великих висотах можна побачити остисті сосни з однією або двома живими ділянками – смужками кори, що ростуть на скелетному дереві.

Як світ втратив одне з найстаріших дерев?

До вступу в аспірантуру Джон Каррі ніколи не чув про остисті сосни, але зацікавився ними після того, як мати надіслала йому статтю з National Geographic. Її написав дослідник Едмунд Шульман, який прославився тим, що взяв зразки остистої сосни Мафусаїл – можливо, найстарішого дерева у світі, пише IFLScience.

Каррі припустив, що ці дерева можуть бути корисними для його досліджень щодо датування льодовикових утворень, виявлених біля підніжжя Вілер-Піку, де він проводив польові роботи. Річні кільця дерев можуть бути літописом клімату, тож можуть надати інформацію про діяльність льодовиків. А коли йдеться про стародавні дерева, такі як сосна остиста, – інформація, що міститься в них, може охоплювати дуже тривалий період.

У 1964 році Каррі отримав дозвіл від Лісової служби США на взяття зразків керна з численних остистих сосен, що ростуть у гаю біля підніжжя Вілер-Піку. Молодий учений вивчав різну ширину річних кілець усередині цих остистих сосен. Під час робіт він виявив дерево, вік якого міг перевищувати 4 тисячі років. Місцеві горяни називали його Прометеєм. А далі сталося те, що світ втратив це дерево.

Існує кілька версій, як Прометей загинув:

деякі фахівці стверджують, що буровий інструмент Каррі, який той використовував для взяття зразків керна, зламався у дереві;

інші кажуть, що він не знав, як брати зразки керна з такого великого дерева, або що буровий інструмент був надто коротким;

треті стверджують, що Каррі вважав за необхідне отримати повний поперечний зріз, щоб краще вивчити річні кільця дерева.

Сам Каррі у документальному фільмі Nova 2001 року розповідав, що взяти зразок звичайним методом було особливо складно.

"Звичайний підхід до відбору кернів з дерева не працював, тому що найдоступніші зразки були надто малими, щоб взяти їх навіть з кількох сторін", – пояснював науковець.

У підсумку Прометей було зрубано, і зі зрубаного дерева взяли поперечний зріз завтовшки 30 сантиметрів. Каррі й раніше підозрював, що Прометею понад 4 тисячі років, але коли він пізніше сів перераховувати кільця, то зрозумів, яке старе дерево зрубав.

Підрахунок показав, що Прометей містив 4 862 річні кільця. Через суворі умови, в яких ростуть ці дерева, вони, імовірно, утворювалися не щороку. Тому вік Прометея оцінили у 4 900 років, і на той час він був найстарішим деревом у світі.

Як історія Каррі змінила підходи до давніх дерев?

З роками історія Каррі та Прометея зачепила багатьох і сприяла появі нових підходів до збереження дерев. Сьогодні науковці кажуть, що таке більше не повториться. Сучасні методи збереження дерев стали суворішими. Давні дерева, такі як Прометей, тепер перебувають під захистом. Ба більше, їх тепер не рубають для аналізу, а вивчають на відстані, зазначає Indian Defence Review.

Також вчинок Каррі призвів до подальших досліджень, під час яких було виявлено дерева в інших лісах, що можуть бути навіть старшими за Прометея. Багато з них залишаються невивченими та схованими в ізольованих місцях.

Які найстаріші дерева в Україні?

В Україні ростуть 43 дерева, яким тисяча та понад років.

Два із цих дерев мають понад 2 тисячі років – це маслина Геродота та ялівець високий . Обидва ростуть у Криму.

До переліку дерев, яких понад тисячу років, також входять: найстаріша в Україні фісташка (1500 – 1700 років, Нікітський ботанічний сад); тис Захаржевського (1300 років, гора Ай-Петрі); суничник Єни (1300 років, гора Ай-Нікола); Дуб-чемпіон і Дідо-дуб (1300 та 1200 років відповідно, село Стужиця біля Ужгорода).

