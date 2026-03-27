Мовиться про легендарну "Київську перепічку" на вулиці Богдана Хмельницького, 3а. Вона є не лише першим київським фастфудом, а і досі зберігає свій культовий статус. Звідки взялася "Київська перепічка" – розповість 24 Канал.

Що таке київська перепічка?

Це гаряча сосиска у дріжджовому тісті, обсмаженому у фритюрі. Її вага становить приблизно 150 грамів, а м'якуш – це майже 75% готового виробу. Це дуже масний і ситний перекус. Тому до київської перепічки рекомендують взяти прохолодні або гарячі напої.

Саме слово "перепічка" не нове, а існує в українській мові вже давно. Так раніше називали пиріжок з тіста, яке залишалося після випікання хліба. Його смажили на пательні, змащеній салом чи маслом, без начинки, повідомляє KyivTime.

Фактично це був поколотий ножем корж із кислого хлібного тіста. А назва натякає на "перепікання" – швидке добивання залишку закваски, без довгого бродіння. У словниках її описують як простий плоский пиріжок для ситного перекусу, пише kokl.ua.

Перепічку робили у селах, коли основний хліб ще не підійшов. Брали частину розчини (закваска або рідке тісто, – 24 Канал), додавали борошно, формували коржик і кололи ножем. Так, пара мала вийти, а тісто рівно пропектися. Пекли такі пиріжки у суботу на сніданок – день, коли готувалися до неділі. Ця страва була не лише дуже ароматною, а і дешевою та швидкою.

У польових умовах чи під час подорожей перепічка ставала рятівником: тісто замішували за хвилини та потім смажили на вогнищі.

Як у Києві народився однойменний заклад?

Наразі достеменно не відомо, чия це була ідея. Однак факт залишається фактом: відкрилася "Київська перепічка" у 1981 році на тодішній вулиці Леніна, що поруч із Хрещатиком. На щастя, в Україні вже сьогодні немає ленінів, а вулицю перейменували на Богдана Хмельницького.

Отже, тоді це був кіоск, і у такому вигляді він продовжує працювати досі. Як описує "Київську перепічку" "Київ туристичний", це вуличний заклад харчування.

Незмінним понад 40 років залишається не лише вигляд закладу, а і розташування, рецепт і довга черга. Щодо рецепта, то він дещо відрізняється від класичного розуміння страви. Це також пиріжок, але із сосискою всередині та смажений у фритюрі. Подається страва у паперовому пакетику та із серветками. Адже перепічка доволі масна та може залишити сліди на руках, повідомляє LIGA.net.

Крім того, за свою історію "Київська перепічка" жодного разу не закривалась. До асортименту додали лише гарячі та газовані напої. Єдина, що змінювалося – то це її ціна. Коли заклад щойно відкрили, перепічка коштувала лише 22 копійки. У 2025 році ціна спершу зросла до 50 гривень за пиріжечок, а наприкінці того ж року – до 55 гривень.



Ціни на "Київську перепічку" у "нульових" / Фото взято із соцмереж

Які чутки ходили про "Київську перепічку"?

У 80-х роках поруч із закладом працював Центральний гастроном. Тож почали ширитися чутки, що до страви додають сосиски з магазину, у яких закінчився термін придатності.

Проте складно уявити, що у 80 – 90-х роках в магазинах псувались сосиски та їх викидали. Можливо, віконце з перепічкою складало конкуренцію іншому закладу. Завдяки чуткам хтось захотів закрити його,

– розповідає ексгідеса Наталі Пиріг.

Сумнівності таким чуткам додає ще той факт, що за радянських часів сосиски були в дефіциті. І псуватися в магазині вони просто так не могли, адже їх одразу змітали з прилавків.

У чому її феномен?

У 80-х роках славнозвісна сосиска в тісті одразу набула неабиякої популярності серед тогочасних студентів. Адже страва була ситною, недорогою та до того ж модною. За спогадами киян, на початку 1980-х біля метро "Хрещатик" розташовувалася бульйонна, в якій теж можна було смачно та недорого поїсти. Тож столичні студенти часто купували перепічку та з'їдали її з бульйоном просто у вуличних павільйонах, пише "ТиКиїв".

Сьогодні ж "Київська перепічка" не втратила своєї популярності. До невеликого кіоску в центрі столиці досі щодня тягнеться велика черга. Кияни жартують, що перепічка пережила розпад СРСР, "лихі 90-ті", Помаранчеву революцію, втечу Януковича, війну та переживе все що завгодно.

Ба більше, заклад є обов'язковим пунктом відвідування для туристів і згадується в багатьох сучасних путівниках і туристичних ресурсах. Так, наприклад, на TripAdvisor заклад очолює рейтинг закладів швидкого харчування в Києві. Також має звання переможця з якості у 2015 – 2018 роках.



Черги – традиційний атрибут "Київської перепічки" / Фото Tripadvisor

За словами експертки з ресторанного бізнесу Ольги Насонової, секрет успіху "Київської перепічки" криється у співвідношенні ціни та якості. Навіть за такої низької ціни це одна з найякісніших страв, які можна купити та з’їсти на вулиці. Наприклад, більш-менш пристойна шаурма коштує удвічі та нвіть утричі дорожче.

У самій “Київський перепічці” упродовж багатьох років натякали, що кладуть у свій виріб якийсь особливий інгредієнт, секрету якого ніколи не розкриють. Ольга Насонова вважає, що і тут все просто.

Це як секрет особливо смачного чаю – не шкодуйте заварки. Для перепічки використовують якісні продукти. Зокрема, сосиска не містить домішок, які б викривлювали смак. Я особисто шаную перепічку та ласую нею з п’яти років. Жодного разу у мене не виникало після цього якихось неприємних відчуттів. Думаю, що й у решти також, інакше репутація уже була б зіпсована,

– додає експертка.

Також на популярність вливає і місцерозташування закладу. Адже перехрестя Богдана Хмельницького та Хрещатика, за офіційними дослідженнями, завжди було найбільш багатолюдним. І навіть під час війни, коли дуже поменшало туристів, таким залишається.

Крім того, відіграв свою роль розголос. Все почалося із "сарафанного радіо", коли люди просто ділилися враженнями від нового для них продукту. У наш час багато хто дізнається про "Київську перепічку" з інтернету, а для решти – це спогад про дитинство та молодість.

Не лише пиріжки: що ще цікавого є у "Київській перепічці"?

У жовтні 2024 року поруч із кіоском у межах проєкту "Шукай!" встановили бронзову мініскульптурку, присвячену київській перепічці.

Віконечко, черга біля нього, рука, яка видає перепічку, – символи того, що все буде добре, що Київ живе! Саме цьому й присвячена мініскульптура – перепічка у руці,

– зазначають автори проєкту.

До мініскульптури можна доторкнутися. Завдяки вбудованому нагрівачу вона завжди тепла, як справжня перепічка, яку продають поруч.

"Перепічка" стала 45-ю скульптуркою проєкту. А створив її Юрій Білявський.

Де ще можна скуштувати перепічку? Цей швидкий перекус не обмежується лише Києвом. Його можна зустріти й у інших регіонах України, де він набуває локального шарму. На Полтавщині додають смалець у тісто для соковитості, а на Поділлі посипають маком, ніби святковий пиріг. У Черкасах "перепічка" – це велетенські чебуреки із соковитою начинкою, що стали хітом соцмереж у 2025-му. У Львові ж кримські татари відкрили "Кримську перепічку". Тут пропонують перекуси ручної роботи з бараниною чи сиром. А на Сході – зокрема, на Харківщині – її називають "коржем" і печуть з прісного тіста для швидкості. Закарпатські "погачі" також є родичами: їх печуть із сиром чи картоплею та смажать на олії. Кожен регіон додає свій акцент: гуцульські – з травами, слобожанські – з цибулею. Водночас у 2026 році фуд-блогери популяризують "веганську перепічку" з тофу чи грибами. Але при цьому зберігається її хруст. Дивіться відео про "Кримську перепічку" у Львові

