Погода може внести у Великодні свята свої корективи. Однак навряд чи хтось горить бажанням, аби повторилася історія 30-річної давнини, коли країну сильно засніжило, розповідає портал "Наше місто".

Коли в Україні на Великдень випав найбільший сніг?

Хоча синоптики нерідко стверджують, що квітневі снігопади в Україні є аномалією, якої не бачили понад століття, народна пам'ять та приватні щоденники зберігають зовсім іншу правду. Історія свідчить, що примхлива весна не раз дивувала українців зимовими пейзажами в розпал цвітіння.

Квітневий снігопад може завітати в Україну

Однак у соцмережах пригадують, як саме на весняні свята землю вкривало снігом. А дружина Олеся Гончара Валентина описувала, як посеред весни до столиці раптово повернулася зима з нічними завіями та завиванням вітру.

У світлі ліхтарів було видно, як важкий шар снігу вкривав свіжі бруньки кленів, а на дорогах буксували автівки. Це нічне видовище створювало дивне, дещо моторошне відчуття, ніби природа вирішила повернути час назад,

– писала вона.

Ще більш точні дані збереглися у щоденникових записах батька Павла Донця, які стосуються Дніпра. 19 квітня 1987 року, коли місто святкувало Великдень, погода приготувала справжній сюрприз. Попри весняний календар, стовпчики термометрів вночі опустилися до від’ємних позначок, вкривши інеєм молоду траву.

Після обіду почалася справжня хуртовина: величезні снігові грудки діаметром до чотирьох сантиметрів падали на землю до самого вечора, змінюючись холодним дощем. Ці живі свідчення нагадують нам, що природа завжди має власні плани, які не завжди вкладаються у суху статистику прогнозів.

Чи варто очікувати сніг на Великдень цього року?

Цьогорічний квітень відзначається вкрай мінливою погодою, і на Великодні свята синоптики прогнозують помітне похолодання. За словами представника Укргідрометцентру Івана Семилита, у передвеликодній тиждень температура суттєво знизиться.

У більшості областей денна температура триматиметься на рівні 8 градусів тепла, а вночі навіть можливі заморозки. Лише на півдні буде дещо тепліше – до 13 градусів тепла.

