Подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана та інших великих мандрівників відкрили нові континенти, проклали морські шляхи та створили передумови для розвитку глобальної торгівлі, пише ресурс "Факти про все на світі".

Що стало причиною Великих географічних відкриттів?

Історія географічних відкриттів почалася з доволі банальних причин – пошуків нових торгівельних маршрутів. Також європейці хотіли отримати доступ до цінних ресурсів і прагнули до експансії.

Наприкінці XV століття кораблі моряків не відпливали далеко від Євразії. Саме вона була для європейців єдиним відомим континентом поряд з північною частиною Африки, пише історик Максим Кірсанов.

Однак у ті часи світ стрімко змінювався. Економічні взаємовідносини між державами зростали, геополітична ситуація переживала трансформації. У 1490-х роках перед морськими державами, такими як Іспанія та Португалія, постало питання забезпечення торгівлі з Індією. Там закуповували прянощі, екзотичні фрукти, тканини. До цього існував середземноморський і сухопутний маршрути. Але через те, що їх захопила Османська імперія, виникла необхідність у пошуках альтернатив.

Крім того, деякі великі морські експедиції переслідували зовсім іншу мету:

розширення територій і пошук нових земель для колонізації;

науковий інтерес до вивчення світу та відкриття нових земель;

місіонерська діяльність і поширення християнства серед народів інших континентів.



Флот Фернана Магеллана, який вирушив з узбережжя Іспанії у 1519 році / Фото North Wind Picture Archives

Які географічні відкриття змінили світ?

Відкриття Америки Христофором Колумбом (1492 рік)

Італійський мореплавець Христофор Колумб, що тоді перебував на службі Іспанії, здійснив своє перше плавання через Атлантичний океан і відкрив Новий Світ, який пізніше назвали Америкою. Це відкриття започаткувало епоху колонізації Америки та стало початком великого культурного та демографічного обміну між Європою та Новим Світом.

Відкриття морського шляху до Індії Васко да Гамою (1497 – 1498 роки)

Португальський мореплавець Васко да Гама здійснив експедицію, яка вперше привела європейців до Індії морським шляхом навколо Африки. Це відкриття стало вирішальним для розвитку світової торгівлі, оскільки дозволило португальцям контролювати важливий торговий шлях до Азії. Це у підсумку принесло значні економічні вигоди Європі.

Перша навколосвітня подорож Фернана Магеллана (1519 – 1522 роки)

Під керівництвом Фернана Магеллана, іспанська експедиція здійснила першу навколосвітню подорож, яка довела, що Земля є круглою. Хоча Магеллан загинув під час експедиції, його команда завершила подорож, підтвердивши можливість обійти світ по воді та відкривши нові морські шляхи.

Дослідження Африки та відкриття її внутрішніх територій

Європейські дослідники, такі як Давід Лівінгстон і Генрі Мортон Стенлі, вивчали внутрішні території Африки, відкриваючи нові землі, річки та гори, які раніше були невідомі європейцям. Ці дослідження сприяли подальшій колонізації Африки та зміні політичної карти континенту.

Відкриття Австралії та Океанії європейськими мандрівниками

Першими європейцями, які дослідили Австралію й Океанію, були голландці на чолі з Абелем Тасманом і англійці під керівництвом Джеймса Кука. Відкриття цих територій призвело до колонізації Австралії, Нової Зеландії та інших островів Тихого океану. Це мало великий вплив на долю корінних народів цих регіонів і сприяло розширенню європейських імперій.

Що дали людству Великі географічні відкриття?

Великі географічні відкриття призвели до значних змін і створили передумови для глобалізації й інтеграції різних частин світу. Європейські держави стали колоніальними імперіями, які контролювали великі території в Америці, Африці, Азії та Океанії.

Водночас колись маленькі країни стрімко стали величезними імперіями. Сьогодні ми маємо більшість тих держав, про потенційне існування яких у XV столітті навіть уявити собі не могли б.

Світ поступово перетворився з феодального на капіталістичний. У період Нового часу змінюється головна матеріальна цінність. Тепер вона полягає не у землі, а в капіталі. На голландських біржах продають і купують екзотичні товари, які ще тільки вантажаться на далеких островах.

Крім того, відкриття нових земель розширило горизонти європейської науки та культури. Також призвело до змішування культур, релігій і економік різних народів і вплинуло на розвиток сучасного світу.

Які відкриття українців змінили світ?

Перший у світі підводний човен. Українські козаки стали першими, хто створив і почав використовувати підводний човен.

Рентгенівський апарат. Український учений Іван Пулюй став першим розробником рентгенівської трубки, що є прототипом сучасних рентгенів.

Вертоліт Сікорського. Концепція вертольотів була розроблена ще в часи Леонардо да Вінчі. Проте першим у світі її реалізував авіаконструктор Ігор Сікорський.

Ракетний двигун і перший супутник Землі. Сергія Корольова називають засновником космонавтики. Адже саме він сконструював першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі "Восток" і "Восход". Зокрема, на кораблі "Восток" у 1961 році Юрій Гагарін здійснив перший політ у космос.

Технологія опріснення морської води. Завдяки дослідженням професора Одеської державної академії холоду Леонарда Смирнова світ зміг знайти спосіб вилучення солі з морської води.

Перша пересадка нирки. У 1933 році хірург Юрій Вороний вперше у світі успішно пересадив нирку молодій жінці після спроби самогубства.

Дугове зварювання металів. У 1881 році український винахідник Микола Бенардос уперше у світі представив спосіб електродугового зварювання металів вугільним електродом. Згодом цю технологію назвали на честь винахідника.

Компакт-диск. Прообраз компакт-диска наприкінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров.

Гасова лампа. Створили гасову лампу львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич і Ян Зег у 1853 році.

Антитромботичні протези клапанів серця. Київський хірург Микола Амосов у 1963 році вперше в СРСР розробив протез мітрального клапана серця.

