Зараз під загрозою перебувають понад 42 тисячі видів. Щоправда, також багато зникли буквально за останні 10 років, повідомляє Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW).

До теми Існували мільйони років тому: які тварини полювали на наших предків

Які саме тварини зникли за останні роки?

Золота жаба, дата зникнення: 2019 рік

Отримала свою назву завдяки яскравому забарвленню. Була ендеміком Коста-Ріки до свого вимирання. Репродуктивний цикл золотої жаби був нерозривно пов'язаним з кількістю опадів у її середовищі, а свої личинки вона відкладала під землею у лісовій підстилці.

Зміни погодних умов призвели до того, що через сильні дощі личинки часто залишалися на землі, а в інший час опадів не вистачало. Через це жаби стали непридатними до розмноження, і це стало причиною їх вимирання.

Дивіться відео про золоту жабу

Веслоніс китайський, дата зникнення: 2019 рік

Це прісноводна риба родини веслоносові. Була ендеміком річки Янцзи. До свого зникнення була однією з найбільших прісноводних риб на Землі.

У 2019 році Міжнародний союз охорони природи (МСОП) офіційно оголосив китайського веслоноса вимерлим. Причиною загибелі стали надмірний вилов і будівництво гребель на Янцзи.

Дивіться відео про китайського веслоноса

По'о-Улі, або чорнолиця квіткарка, дата зникнення: 2019 рік

Цей птах був ендеміком острова Мауї на Гаваї. Вперше його виявили у 1973 році, і вже тоді вважали вимерлим.

Ареал проживання По'о-Улі на острові був відносно обмеженим, і це ще більше посилювало проблему деградації cередовища його проживання. Вважали, що пташці загрожують щурі, які на неї полювали, та конкуренція з іншими видами.

Дивіться відео про По'о-Улі

Рифовий мозаїчнохвостий щур, дата зникнення: 2016 рік

Це невеликий мишоподібний гризун. Жив лише на крихітному острові Брембл-Кей, розташованому між Австралією та Папуа-Новою Гвінеєю.

Вимирання цього виду було описано як "перше вимирання ссавців, спричинене зміною клімату, спровокованим діяльністю людини". До зникнення, власне, призвели шторми та знищення рослинності на острові здебільшого через наслідки зміни клімату.

Дивіться відео про рифового мозаїчнохвостого щура

Pipistrellus murrayi, дата зникнення: 2016 рік

Цей кажан була корінним мешканцем австралійського острова Різдва. Став першим ссавцем, що вимер в Австралії за останні 50 років.

Точна причина вимирання цього виду неясна. Деякі тварини дійсно зіткнулися з втратою середовища для існування. Однак багато лісів, які були для них домівкою, залишилися недоторканими, але, попри це, популяція цього кажана скоротилася. Можливо, до зникнення призвели хижаки, які на нього полювали, та конкуренція з іншими видами.

Який вигляд мав Pipistrellus murrayi: дивіться відео

Pseudoeurycea exspectata, дата зникнення: 2019 рік

Ця саламандра була ендеміком Гватемали. Востаннє її бачили у 1976 році, і за минулі десятиліття експертам не вдалося виявити жодних слідів її популяції.

У підсумку у 2019 МСОП оголосив цей вид вимерлим. Головними загрозами для нього були руйнування середовища існування, спричинене діяльністю людини. Зокрема, до вимирання саламандри призвели лісозаготівлі, сільське господарство та аквакультура (вирощування водних організмів, переважно їстівних).

Кауайська акіалоа, дата зникнення: 2016 рік

Ця пташка була ендеміком острова Кауаї на Гаваях. Фахівцям так і не вдалося знайти жодних слідів цього виду протягом останніх 60 років, і у 2016 році МСОП офіційно оголосив його вимерлим.

Ймовірно, хвороби, зокрема пташина віспа, відіграли роль у скороченні чисельності цих птахів. Також до зникнення могли призвести руйнування середовища їхнього існування свідчення того, хижаки, які на них полювали, та наслідки ураганів.

Який вигляд мала кауайська акіалоа: дивіться відео

Яка ще тварина невдовзі може зникнути?

У травні 2023 року у В'єтнамі померла остання самиця черепахи Янцзи – її тіло викинуло на берег озера Донг Мо. Померла тварина була довжиною близько 1,5 метра й важила 93 кілограми. Експерти кажуть: якби вона вижила, могла б "відкладати сотню яєць на рік або більше". Отже, весь вид приречений на вимирання.

Саму ж самицю виявили у жовтні 2020 року. На той час не було відомо про існування жодної іншої самки гігантської м'якотілої черепахи Янцзи. Остання на той час відома самиця цього виду померла після невдалої спроби штучного запліднення у зоопарку Сучжоу в Китаї у квітні 2019 року.

Наразі відомо лише про двох самців цього виду: один у зоопарку Сучжоу, а інший все ще мешкає в озері Донг-Мо. Дослідники сподівалися, що самка і самець в озері Донг Мо врешті-решт спаруються й висидять кладку яєць.

Гігантська черепаха Янцзи – найбільша прісноводна черепаха у світі й один з найбільш зникаючих видів на Землі.

Більше про гігантську м'якотілу черепаху Янцзи – читайте в матеріалі 24 Каналу.