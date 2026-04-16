У китайському місті Чанша відкрили магазин саме для таких людей. Там можна побачити гігантські упаковки Lay's, Oreo та багатьох інших смаколиків, мовиться на офіційному сайті компанії Mingming.

Що це за магазин із гігантськими снеками?

Mingming є одним з найбільших ритейлерів у Китаї, який володіє понад 10 тисячами магазинів. Раніше компанія називалася Snacks Busy Group і одним з її брендів є мережа Snacks Are Busy.

У 2024 році під цим брендом вони відкрили магазин Snacks Are Huge ("Величезні закуски"). Він став першим магазином у Китаї, повністю присвяченим гігантським товарам.

За першу добу роботи вони продали товарів на 780 тисяч юанів. А пряма трансляція з відкриття набрала понад 54 мільйони переглядів, повідомляє китайське видання Sina.

Крім того, що тут можна придбати гігантські товари, так і сам магазин має немаленькі розміри. Його площа становить 700 квадратних метрів і він розмістився на 2 поверхах.

Snacks Are Huge поки працює лише у місті Чанша, і вже став певною цікавинкою міста. Раніше магазин розміщувався за іншою адресою та був трохи більшим за площею – 1 300 квадратні метри. Хоча, як переконує компанія Mingming, новий заклад є просторішим і навіть кращим за попередній. Натомість у старому приміщенні відкрили нову концепцію Snacks Are Spicy ("Гострі закуски").

Які саме товари тут можна купити?

Як зазначає компанія Mingming, у магазині представлено "гігантські чипси Double Spicy Chips, якими можна накриватися замість ковдри, великі упаковки печива Oreo, які можна носити із собою, гострі смужки Weilong, які можна нести на спині, та гігантські відра локшини швидкого приготування, які можна із задоволенням поглинати".

Тут є кілька великих упаковок з цікавим дизайном, яких я раніше ніколи не бачила. Я тільки-но поділилася ними у WeChat (китайська комунікаційна система, – 24 Канал), і мене одразу ж величезна кількість людей почала запитувати адресу,

– каже одна з відвідувачок.

Також магазин співпрацює з китайськими фуд-брендами, і деякі ексклюзивні речі можна купити лише тут. Загалом вони пропонують 120 видів різноманітних товарів.

Що ще можна робити у цьому магазині?

Перший поверх магазину призначено для продажу закусок, а другий – для відпочинку та розваг на тему закусок. Тут представлено багато креативних інсталяцій, зокрема стенд із гігантськими закусками, гігантські чеки, величезні пакети для покупок, гвинтові сходи та скульптури, присвячені закускам. Тому не дивно, що магазин став улюбленим місцем для фото.

Не очікувала, що закуски у магазині будуть у таких гігантських упаковках. І кожен куточок ідеально підходить для фотографування. Це вперше, коли я стикаюся з таким незвичайним досвідом покупок,

– ділиться враження одна з покупців.

У компанії Mingming підкреслюють, що сьогодні офлайн-магазини – вже не просто місця для покупок. Це багатогранні простори, що пропонують різноманітні враження. А шопінг у нову епоху споживання – не просто модель "продаж + покупка", а комплексна діяльність, що поєднує безліч сенсорних відчуттів, таких як розгляд товарів, фотографування, оцінка та гра.

Який вигляд має магазин Snack Are Huge / Фото взято із сайту компанії Mingming і соцмереж

На яку маленьку хитрість пішов магазин?

Хоча деякі упаковки справді з величезними продуктами, проте більшість товарів – це хитрий рекламний трюк. Адже гігантські упаковки складаються з великої кількості менших. До прикладу, у коробці Oreo міститься 14 маленьких пакетиків з печивом.

Заради справедливості додамо, що про такий свій хід повідомляє сам магазин. І там висить вивіска з відповідним текстом:

Наші великі порції закусок переважно викликають емоції, і ми сподіваємося, що всі залишаться задоволеними. Великі порції складаються із маленьких. Просто подивіться та отримайте задоволення, і, будь ласка, споживайте раціонально.

