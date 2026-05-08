Подія сталася о 5:30 ранку 10 серпня 2025 року. Однак жодних її фотографій чи відеозаписів немає. Лише зараз ученим вдалося відтворити, як усе було. Команда об'єднала польові дослідження, а також сейсмічні та супутникові дані, повідомляє Sky News.

Як мегацунамі накривало Аляску та що стало його причиною?

Того дня відбувся цілий ланцюжок подій. Зміни клімату та підвищення температури призвели до того, що льодовик Саут-Соєр, який підтримував гору, відступив на 1 кілометр. Таким чином, скеля залишилася без опори та це спровокувало масштабний зсув породи.

У підсумку у вузький фіорд завширшки 48 кілометрів впала неймовірна кількість каміння – 64 мільйони кубічних метрів, а це рівнозначно 24 великим пірамідам. Удар був настільки потужним, що його силою знесло всю рослинність і залишило сліди на скелі. А уламки дерев розкидало по схилах гір і деякі з них попадали у воду.

Межа знищеної рослинності була схожою на чітку лінію: нижче залишилися лише каміння, осадові породи та пеньки дерев, а вище зберігся недоторканий ліс, який стояв так само, як до цунамі. Це ніби два різні світи,

– розповів провідний автор дослідження, геоморфолог з Університету Калгарі Ден Шугар.



Порівняння за 2022 і 2025 роки: як цунамі у Трейсі-Арм знищило майже всю рослинність / Фото Геологічної служби CША / BBC

Ба більше, утворилася ще хвиля заввишки 481 метр. А це значно вище за лондонський хмарочос Шард (310 метрів) і нью-йоркський Емпайр-Стейт-Білдінг (380 метрів на останньому поверсі, а якщо врахувати шпиль і антену, то 443 метри).

Цунамі у Трейсі-Арм було лише трохи меншим, ніж найвище у світі. Його зафіксували також на Алясці, але вже у затоці Літуя, у 1958 році. Тоді висота становила 530 метрів, мовиться у дослідженні, опублікованому у журналі Science.



Порівняння найбільших цунамі з найвищими будівлями у світі / Інфографіка BBC

Але це ще не все. За словами науковців, події у Трейсі-Арм спричинили 36-годинні сейші – стоячі хвилі, що виникають у замкнутій водоймі. Водночас дослідження показало, що зсув породив довгоперіодні сейсмічні хвилі, еквівалентні хвилям землетрусу магнітудою 5,4.

Анімація подій, що трапилися у Трейсі-Арм 10 серпня 2025 року

Які наслідки та чи постраждали люди?

Очевидці підкреслюють далекосяжні наслідки цунамі. Постраждала, зокрема, група каякерів, які отаборилися на острові Гарбор – це приблизно за 55 кілометрів від місця зсуву. Вода пройшла повз їхні намети, забравши із собою один із каяків та інше спорядження.

Інший свідок перебував на борту моторного судна у бухті Ноу-Нейм приблизно за 50 кілометрів від місця зсуву. Він побачив хвилю заввишки від 2 до 2,5 метра, що підіймалася вздовж берегової лінії з боку затоки Трейсі-Арм. Згодом за нею пішла друга заввишки близько 1 метра.

За словами дослідників, жодне з туристичних круїзних суден не потрапило до зони руйнувань, оскільки усі вищевказані події сталися вранці. Власне, ранній час і запобіг трагедії, адже щодня цей район відвідують щонайменше три круїзні лайнери та інші судна, що проходять за кілька кілометрів від місця зсуву.

Всього через кілька годин після зсуву до фіорду мали увійти туристичний катер National Geographic і прогулянковий катер, що вирушив зі столиці Аляски – Джуно. Кожне із цих суден здатне перевозити понад 100 пасажирів. Попереднього дня тут побували два круїзні судна з тисячами пасажирів і ще одне мало прибути наступного.

Додамо, що в останні роки все більше зростає популярність круїзів до таких місць, як фіорди з льодовиками, які відступають. Найчастіше їхні пасажири мають намір помилуватися природною красою місцевості та дізнатися більше про зміну клімату. За аналітичними даними, щорічна кількість пасажирів круїзних лайнерів на Алясці зросла з приблизно 1 мільйона у 2016 році до 1,6 мільйона у 2025 році. Однак після подій у Трейсі-Арм через побоювання щодо безпеки деякі круїзні компанії оголосили про припинення відправлення сюди своїх суден.



Місце, де стався зсув порід, на карті регіону / Взято із журналу Science

Денніс Стейлі з Геологічної служби США підкреслює, що дивом вдалося уникнути катастрофи, передає The Guardian.

Геолог з Аляска доктор Бретвуд Хігман особисто бачив руйнування у фіорді Трейсі-Арм. Він зазначає, що це було "на межі", повідомляє BBC.

Ми знаємо, що були люди, які ледь не опинилися не в тому місці. Я страшенно боюся, що у майбутньому нам так не пощастить. Практично немає сумнівів, що ризики мегацунамі значно зростають. Можливо, вони почали траплятися у 10 разів частіше, ніж це було кілька десятиліть тому,

– зауважив він.

Слова Гігмана підтверджує звіт дослідників, які вивчали події у Трейсі-Арм. Вони наголошують, що імовірність схожих інцидентів зростає через зміну клімату. Тож, існує ризик зсувів і цунамі у прибережних районах.



Масштаби зсуву та цунамі у Трейсі-Арм / Взято із журналу Science

Що таке мегацунамі та чим воно відрізняється від звичайного?

Мегацунамі – це величезні хвилі, що виникають, коли зсув, спричинений землетрусом або обваленням гірських порід, досягає поверхні води. Зазвичай вони локалізовані та швидко розсіюються.

Інший тип цунамі виникає у відкритому океані та є безпосереднім наслідком землетрусу. Також його можуть спровокувати інші потужні явища, зокрема підводні вулкани. Подібно до цунамі, яке сталося у Японії у 2011 році, такі стихії можуть поширюватися на тисячі кілометрів, обвалюючись на населені пункти та призводячи до масштабних руйнувань і загибелі людей.

Щоправда, цунамі, які стаються внаслідок зсувів, можуть мати набагато більші напливи – максимальну висоту вода досягає на схилі. Це відбувається через великі локальні зміни глибини води та пряме зміщення водної товщі у результаті зсуву. Найбільше виражені ці явища у таких замкнутих водоймах, як фіорди.

Водночас, за словами дослідників, без швидкого відступу льодовиків зсув, імовірно, не викликав би такої хвилі. За таких умов він би повністю обвалився на льодовикову кригу або, можливо, не стався б узагалі.

Аляска особливо вразлива для мегацунамі через свої круті гори, вузькі фіорди та часті землетруси. Ризик великомасштабних цунамі, спричинених зсувами, також зростає по всій Арктиці. Вчені закликають до ширшого моніторингу небезпек і посиленого захисту тих районів, де такі події можуть трапитися.

За останнє десятиліття на Алясці сталося кілька цунамі, зокрема великий зсув спровокував хвилю заввишки від 18 до 55 метрів у національному парку "Кенайські фіорди". Ще один масштабний зсув стався у 2015 році. Тоді у фіорді Таан на південному сході Аляски виникло цунамі заввишки 193 метри.

