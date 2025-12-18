Сучасні круїзні лайнери в середньому на 20% довші за "Титанік" і вдвічі вищі. Наскільки за розмірами відрізняється від сучасних круїзних суден – розповість 24 Канал з посиланням на Emma Cruises.

Наскільки сучасні круїзні лайнери більші за "Титанік"?

Середня довжина круїзного лайнера компанії Royal Caribbean становить 325 метрів, він має 14 палуб. Натомість довжина "Титаніка" – 269 метрів, мав 9 палуб.



Порівняння "Титаніка" за довжиною з найбільшими круїзними лайнерами у світі від Royal Caribbean / Скриншот

Крім того, водотоннажність "Титаніка" становила 46 тисяч тонн, а це менше ніж у всіх сучасних круїзних суден компанії Royal Caribbean. Найменшу водотоннажність серед них мають кораблі Grandeur of the Seas, Rhapsody of The Seas, Vision of The Seas – 73 тисячі тонн, а найбільшу (225 тисяч тонн) – Oasis of the Seas, Allure of The Seas, Harmony of The Seas, Symphony of The Seas, Icon of the Seas. Середня водотоннажність суден компанії Royal Caribbean – 133 тисячі тонн.

Як пише Gangwaze, на борту "Титаніка" перебувало і набагато менше пасажирів, ніж можуть вмістити сучасні лайнери. Загалом там були 3 353 особи, зокрема 2 453 пасажири та 900 членів екіпажу. Сучасні круїзні лайнери в середньому вміщують 3 077 пасажирів і 1 203 члени екіпажу. Найбільший на сьогодні круїзний лайнер у світі Icon of the Seas вміщує 7 600 людей – 5 610 пасажирів і 2 350 членів екіпажу.

Якщо підсумувати все вищезазначене, сьогодні "Титанік" вважали б судном середнього розміру. Його можна було б порівняти з розкішними лайнерами або старішими суднами, такими як Queen Elizabeth компанії Cunard. Останній корабель вміщує 2 081 пасажира та 911 членів екіпажу, має довжину 294 метри та 16 палуб.

Чому "Титанік" менший за сучасні лайнери?

Передусім "Титанік" технічно не був "круїзним лайнером". Це був пасажирський лайнер, побудований для перевезення людей і пошти між Європою та Північною Америкою. Проте його зручності – від вишуканих ресторанів до басейну та турецьких лазень – задали стандарти, які згодом визначили сучасний круїзний відпочинок.

Крім того, сучасні круїзні лайнери можуть бути набагато більшими за Титанік", тому що вони набагато вищі. "Титанік" побудували із цілісного шматка шляхом скріплення великих пластин заклепками, тоді як сучасні круїзні лайнери будують з дрібніших секцій, а потім встановлюються на місце за допомогою великих кранів. Модульний спосіб будівництва сучасних круїзних лайнерів дозволяє зводити їх вище та швидше, ніж за використання традиційних методів суднобудування.

Для 1912 року "Титанік був величезним кораблем. Проте сучасні судна повністю переосмислили поняття "великий". Сучасний дизайн віддає пріоритет не тільки довжині, а й ширині, висоті та внутрішньому об'єму, щоб створити простір для великих житлових районів, аквапарків і десятків ресторанів.

