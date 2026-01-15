Великі села – це не просто населений пункт з великою кількістю жителів, розвиненою інфраструктурою та економічною активністю, що наближає його до міських стандартів. За кожним таким селом стоїть унікальна історія, культурні традиції та сучасні виклики. Докладніше про найбільші села України розповість 24 Канал з посиланням на "Земляк".

Які села – найбільші в Україні?

Софіївська Борщагівка, Київська область – 25 882 людини

Софіївську Борщагівку можна вважати маленьким містом, але офіційно вона зберігає статус села. Засновано село у 1497 році. Назва походить від Софійського монастиря, якому воно належало.

Окрім великої кількості жителів, це Софіївська Борщагівка вирізняється:

близькістю до столиці,

розвиненою інфраструктурою,

новими житловими районами,

освітніми закладами,

транспортною доступністю,

можливостями для бізнесу,

соціальною активністю,

сучасними послугами,

перспективами росту.

Розташована вона у передмісті Києва та входить до Бучанського району Київської області. Від столиці її відмежовує Кільцева дорога. На півночі межує із селом Петропавлівська Борщагівка, на заході – із селом Святопетрівське, на півдні – з містом Вишневе.

Петропавлівська Борщагівка, Київська область – 12 386 людей

Друге за кількістю населення село в Україні. Розташовано також у передмісті Києва, на захід від Кільцевої дороги. На півдні межує із селом Софіївська Борщагівка, на заході – із селом Чайки, на півночі – зі Святошинським лісом. Входить до складу Бучанського району Київської області.

Петропавлівська Борщагівка має динамічний розвиток, що зумовлений близькістю до Києва та зростаючою інфраструктурою.

Основні характеристики села:

зручне транспортне сполучення з Києвом;

активне соціальне життя;

бізнес-активність;

поступове перетворення на передмістя столиці.

Лиманка, Одеська область – 12 033 людини

До 2016 року називалася село Мізікевича. Сьогодні Лиманка входить до складу Таїровської селищної громади Одеського району Одеської області. Виникла як об'єднання радгоспів "Червоний Хутір" і "Ульянівка".

Нині до складу села входять багатоповерхові житлові масиви "Дружний" і "Райдужний", які межують з Одесою. Натомість ядро Лиманки становлять житлові масиви індивідуальної забудови як "Чер­воний Хутір", "Дайберг", "Ульянівка", "Чорномор­ка", "Чорноморка-2" та "Совіньйон".

Костянтинівка, Запорізька область – 9 316 людей

Заснована у 1861 році державними селянами із села Андріївка Бердянського повіту та селянами з Харківської, Полтавської та Воронезької губерній на місці ногайського аулу. У народі її часто називають Ханделеївка або Ханда.

Довгий час Костянтинівка була найбільшим селом в Україні за кількістю населення. Сьогодні вона входить до складу Мелітопольського району Запорізької області. Розташована на лівому березі річки Молочної, заплава якої відокремлює село від районного центру та залізничної станції Мелітополь.

У селі є школи, дитячий садочок, лікарня, стадіон, спортивні зали, тенісний корт і парк площею 5 гектарів.



Одне зі свят у Костянтинівці / Фото Dima Antifeev

Костянтинівка дуже постраждала від Голодомору 1932 – 33 років. Вдалося встановити 101 прізвище та ім’я вбитої тут голодом людини. Влітку 1992 року на цвинтарі, на одному з місць масового поховання жертв Голодомору, було встановлено перший у районі пам'ятний знак у вигляді дерев'яного хреста. E 2006 році його замінили на пам'ятник у формі прямокутної стели із зображенням жінки та вирізаним всередині хрестом, пише Музей Голодомору.

Нерубайське, Одеська область – 9 090 людей

Нерубайське – старовинне степове село, яке виникло ще до утворення Одеси у 1794 році. Слов'янська назва села має прозору форму: Нерубайське походить від не рубати. Відомо, що в давнину тут, як і взагалі на берегах Хаджибейського лиману, мешкали українські козаки.

Сьогодні Нерубайське входить до складу Одеського району Одеської області. Є адміністративним центром громади. Розташовано на західному березі Хаджибейського лиману й приросло південно-східним кінцем до Одеси. В селі працюють 2 школи на понад 1 500 учнів і 2 дитячі садочки.

У селі розташована значна частина катакомб, які простягаються сюди з Одеси. Вони мають багатокілометрову довжину й утворилися внаслідок видобування будівельного каменю. У роки Другої світової у цих катакомбах переховувався великий партизанський загін, а у повоєнний час тут створили єдиний в Україні підземний музей, повідомляє "Україна Інкогніта".



Нерубайські катакомби – єдиний в Україні підземний музей / Фото "Україна Інкогніта"

Є у Нерубайському ще один цікавий для туристів об’єкт – Вознесенська церква, яку звели у 1826 році у стилі класицизму. Сьогодні це пам’ятка архітектури національного значення.



Вознесенська церква у Нерубайському / Фото "Україна Інкогніта"

Зимна Вода, Львівська область – 8 776 людей

У 1946 – 1989 село називалося Водяне. Щоправда, у найдавніших згадках було під назвою Зимні Води. Пізніше в урядових і судових документах записано: "назва поселення Зимна Вода походить від річки Зимна Вода". За давніми переказами, ця річка, яка бере початок в селі Скнилів, славилась холодною та чистою водою, що ніколи не замерзала взимку та не нагрівалася у час найгарячішого літа.

Сьогодні село входить до складу Львівського району Львівської області. Межує із західною частиною обласного центру, а відстань до центру Львова становить 9 кілометрів.

Зимна Вода завдяки близькості до Львова стала популярним місцем для життя. Тут є розвинена інфраструктура, нові житлові забудови, а також комфортні умови для сімейного проживання. Це село поєднує в собі спокійну сільську атмосферу та зручності сучасного життя, що робить його привабливим для молодих сімей і людей, які працюють у Львові.

Крюківщина, Київська область – 8 539 людей

Є декілька версій щодо походження назви села. Кажуть, за кріпацтва біля села через ліс, де водилося багато круків, проходив чумацький шлях. Тому, лаштуючись до відпочинку, чумаки передавали по ряду: "Зупинка в Круківщині". Звідси — Крюківщина.

За іншою версією, колись ці землі належали магнату Крюкову. Крім того, назва Кривківщина може бути пов'язаною з назвою річки Кривківка, яка тут протікала. А ось коли відбулася трансформація назви із Кривківщина на Крюківщина, точно не встановлено.

Сьогодні Крюківщина входить до Бучанського району. Село розташовано за 6 кілометрів від Києва та за 1 кілометр від залізничної станції Вишневе.

Слобода, Черкаська область – 8 084 людини

До 20024 року село мало назву Червона Слобода, до 1923-го – Царська Слобода, а до 1913 року – Цісарська Слобода, до того – Слобода, Секава.

Червона Слобода входить до складу Черкаського району Черкаської області. Є центром Червонослобідської сільської громади. Розташоване на правому березі Дніпра та Кременчуцького водоймища, за 1,5 кілометра на схід від районного та обласного центру. В селі діють дві загальноосвітні школи та Черкаська центральна районна лікарня, яка має 7 рентген-кабінетів, 2 установки УЗД, 9 лабораторних і 10 фізіотерапевтичних кабінетів. Тут також розміщений пологовий будинок.

Як мовиться у книзі Галини Бондаренко "Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів", село було засновано в середині XVII століття селянами, які втекли від кріпосного гніту. Жителі села Секава (відоме з XI століття) після зменшення загрози нападів турків і поляків вирішили переселитися на правий берег річки Сага, де пролягала дорога з Черкас до Чигирина. Новоутворене село назвали Слободою, оскільки його жителі були вільними козаками та звільнялися від різних кріпосницьких повинностей. На час переселення у Слободі нараховувалося до 200 дворів і приблизно 1500 осіб.

Село Слобода за деякий час після його заснування почали називати Цісарська Слобода. За переказами старожилів, ця назва виникла від імені якогось цісаря, який, повертаючись із походу, зупинявся тут на відпочинок.

Останнє переселення села Червона Слобода відбулося у 1955 році у зв’язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС. Села Змагайлівка, Червона Слобода та інші, розміщені по той бік Дніпра, були перенесені на нове місце – на високий берег Дніпра, а територію, яку вони займали раніше, затоплено у 1958 році.

Нові Петрівці, Київська область – 7 749 людей

Це село у Вишгородському районі Київської області. На території села розташована історична місцевість Межигір'я.

Нові Петрівці отримали свою назву через близькість до Старих Петрівець, які у ті часи в літописних згадках іменувалися Петрівцями. Перша згадка про село, як населений пункт, датується 1622 роком. Саме в цей час запорізькі козаки зробили Межигірський монастир своїм козацьким монастирем.

У селі є кілька культурно-історичних пам'яток:

нещодавно відреставрована Дзвінкова криниця, згадувана у поемі Тараса Шевченка "Чернець";

етнографічний музей "Хутір Савки", де проводять автентичні календарно-обрядові дійства, показ ремесел і куштування страв з печі;

Національний музей-заповідник української військової звитяги;

місцева православна Покровська церква, яка у 2010 році відзначила столітній ювілей.

У 2018 році у селі відкрили завод з виробництва заморожених хлібобулочних виробів – Chanta Mount.

Святопетрівське, Київська область – 7 324 людини

Одне з наймолодших сіл Бучанського району, засноване у 1928 – 1929 роках. Його заснували селяни з Білогородки. Називалося село у ті роки хутір Куликівка. Таку назву йому дали тому, що в заростях навколо хутора водилося багато куликів.

Сьогодні входить до складу Бучанського району. До 2016 року мало назву Петрівське.

Яке село в Україні є найбільшим за площею?

Попри населення у понад 6 тисяч осіб, найбільшим селом в Україні за площею є Космач. Розташовано воно у Косівському районі Івано-Франківської області, пише IZN.

Також це село вирізняється своєю культурною спадщиною. Космач відомий як "столиця вишиванок". Майже половина його жителів займається традиційним гуцульським вишиванням, що є частиною місцевої ідентичності.

Крім того, село славиться, своїми давніми ремеслами, зокрема:

різьбярством по дереву;

ткацтвом;

виготовленням кераміки.

Тут гармонійно поєднуються унікальна гуцульська культура, що передається з покоління в покоління, та мальовнича природа Карпат.

Чому ці села такі великі?

Більшість найбільших сіл України розташовані поблизу великих міст – Києва, Одеси, Львова. Близькість до мегаполісів забезпечує доступ до робочих місць, освітніх закладів і розваг, але при цьому дозволяє зберегти переваги сільського життя: тишу, простір і нижчу вартість житла. Наприклад, Софіївська Борщагівка буквально злилася з Києвом, ставши домівкою для тисяч молодих сімей, які шукають компроміс між міським комфортом і заміським спокоєм, повідомляє "Погляд".

Ще одна причина – економічний розвиток. Села на кшталт Зимної Води чи Нерубайського активно залучають інвестиції в промисловість, логістику чи сільське господарство. Це створює робочі місця, приваблює нових жителів і стимулює будівництво. А такі місця, як Лиманка, додають до цього туристичний магніт завдяки близькості до моря.

Що саме робить ці села такими привабливими для життя?

Інфраструктура . У таких селах, як Крюківщина чи Софіївська Борщагівка, є все: школи, садочки, супермаркети, фітнес-центри та навіть коворкінги. Наприклад, у Петропавлівській Борщагівці нещодавно відкрили сучасний медичний центр, який обслуговує тисячі жителів.

. У таких селах, як Крюківщина чи Софіївська Борщагівка, є все: школи, садочки, супермаркети, фітнес-центри та навіть коворкінги. Наприклад, у Петропавлівській Борщагівці нещодавно відкрили сучасний медичний центр, який обслуговує тисячі жителів. Транспортна доступність . Більшість великих сіл мають зручне сполучення з містами. Наприклад, із Зимної Води до Львова курсує регулярний громадський транспорт, а до Києва з Нових Петрівців можна дістатися за пів години.

. Більшість великих сіл мають зручне сполучення з містами. Наприклад, із Зимної Води до Львова курсує регулярний громадський транспорт, а до Києва з Нових Петрівців можна дістатися за пів години. Житло . Вартість нерухомості в селах нижча, ніж у містах, але якість не поступається. У Святопетрівському активно будують котеджні містечка, які приваблюють молодих спеціалістів.

. Вартість нерухомості в селах нижча, ніж у містах, але якість не поступається. У Святопетрівському активно будують котеджні містечка, які приваблюють молодих спеціалістів. Економічні можливості . Села на кшталт Нерубайського чи Костянтинівки є важливими аграрними центрами, де процвітають фермерські господарства та переробні підприємства.

. Села на кшталт Нерубайського чи Костянтинівки є важливими аграрними центрами, де процвітають фермерські господарства та переробні підприємства. Спільнота. У великих селах зберігається дух громади. Наприклад, у Червоній Слободі регулярно проводять фестивалі та ярмарки, які об’єднують жителів.

Щоправда, великі села стикаються і з низкою проблем. По-перше, швидке зростання населення часто перевантажує інфраструктуру. У Крюківщині, наприклад, місцеві скаржаться на брак місць у школах і садочках. Крім того, близькість до міст може призводити до втрати сільської автентичності – поля замінюють багатоповерхівки, а тихі вулички заповнюються автомобілями.

Ще один виклик – екологія. У селах біля промислових зон, таких як Зимна Вода, можуть виникати проблеми з якістю повітря чи води. Але громади активно працюють над цими питаннями, залучаючи гранти та інвесторів для модернізації.

