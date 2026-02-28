А важити такі змії могли понад тонну. Про це пише IFLScience.

Що відомо про найбільших змій?

Палеонтологи зауважують, що найбільші із змій сягали 14 – 15 метрів завдовжки та важили понад тонну.

Однією з найвідоміших доісторичних змій є Titanoboa cerrejonensis. За даними, вона жила близько 66 мільйонів років тому в епоху палеоцену на території сучасної Колумбії. Дослідники Смітсонівського тропічного інституту та Університету Флориди знайшли рештки цієї змії на початку 2000-х у вугільних шахтах Серрехон.

До слова, у палеоцені територія, відома зараз як Серрехон, була величезними болотистими джунглями. Там дерева та рослинність процвітали, як і дика природа.



На Землі жили змії вагою понад тонну / Фото Смітсонівського інституту

Отже, згідно з оцінками науковців, довжина цієї змії могла становити від 9 до приблизно 14,3 метра, а вага сягала близько 1135 кілограмів.

Розкопуючи вугільні шахти Серрехон, науковці виявили близько 200 скам'янілостей. Цікаво, що першою знахідкою був один із хребців, який помилково віднесли як до такого, що належав крокодилу. Потім же дослідники зрозуміли, що мають справу з величезною змією.

Вже в 2024 році вчені оголосили про ще одного гіганта – Vasuki indicus, який жив приблизно 47 мільйонів років тому на території Індії. Найбільший знайдений хребець мав ширину 11 сантиметрів. Відповідно до моделювання, довжина тіла змії могла становити від 11 до 15 метрів – потенційно навіть більше, ніж у Titanoboa.

