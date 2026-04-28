Розв'язку відкрили у грудні 2020 року, і вона значно скоротила час у дорозі між різними островами архіпелагу. Про це повідомляє Daily Express.

Чому на Фарерах з'явилася така незвичайна розв'язка?

Фарерські острови є частиною Королівства Данія, хоча і зберігають самоврядування з 1948 року. Вони складаються із 17 населених островів, а також безлічі дрібніших острівців і рифів. Розташовані між Шотландією та Ісландією. І через таке особливе розташування на островах мінливі погодні умови, які створюють труднощі для пересування.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні та корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває із 7 квітня до 6 травня.

Тому там вирішили створити масштабну мережу тунелів – 17 наземних і 4 під водою. Найнижча точка цієї системи сягає 187 метрів нижче за рівень моря. Вважають, що тунель Ейстурой і його кільцева розв'язка скоротили час у дорозі зі столиці Торсгавна до села Рунавік з однієї години та 14 хвилин до всього 16 хвилин.

Попри те, що ідея їхати підводним тунелем у Північній Атлантиці може здаватися тривожною, оператори наголошують на його безпеці. За словами керівника компанії Eystur-og Sandoyartunlar Тейтура Самуельсена, тунелі проєктували провідні інженери та геологи світу, тому океан над ними не становить загрози.

Чим ще особлива ця розв'язка?

Окрему увагу привертає і вигляд самого підводного перехрестя. За описами, воно справляє майже магічне враження, а його кольори порівнювали навіть із північним сяйвом або медузами.

Втім, тунель Ейстурой – не єдиний на Фарерах, де інфраструктуру поєднали з мистецтвом. У деяких інших тунелях також є художні інсталяції. Наприклад, тунель Sandoy, який з’єднує острови Стреймой і Сандой. Його прикрасили світними тотемами, що відсилають до персонажів фарерського фольклору.

Такий вигляд мають тунелі на Фарерських островах: Фото Faroephoto, Ólavur Frederiksen і Guide to Faroe Islands

Розмірковуючи про рішення інвестувати в оформлення цих тунелів, Тейтур Самуельсен зазначив:

На Фарерських островах багато чудових витворів мистецтва, і ми хотіли б підтримати наших художників. Крім того, це розбавляє монотонність довгого темного тунелю та сприяє безпеці дорожнього руху,

– зазначає Тейтур Самуельсен.

Водночас менеджерка з маркетингу Visit Faroe Islands Сюзанна Соренсен жартує: попри свій острівний статус, на Фарерах заперечують той факт, що вони є островами. І все через тунелі.

