Тварину вдалося зняти під час стрімких і точних стрибків за здобиччю. Полювання лисиці зафіксували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Як полює лисиця?

На світлинах, які вдалося зняти Сергієві Домашевському, зображені стрибки лисиці під час полювання. Тварина рухається швидко та точно. І тим самим демонструє характерну для неї техніку здобування їжі.

Шурхіт у траві – стрибок. Перша здобич є. Пауза. Прислухалась… ще ривок – друга. І майже без вагань – третя,

– зазначають у заповіднику.



Лисиця під час полювання рухається швидко та точно / Фото Сергія Домашевського / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Природоохоронці додають, це справжня майстриня полювання. Вона діє "чітко, спокійно та впевнено".



Лисиця – справжня майстриня полювання / Фото Сергія Домашевського / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

