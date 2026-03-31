Тварину вдалося зняти під час стрімких і точних стрибків за здобиччю. Полювання лисиці зафіксували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Як полює лисиця?
На світлинах, які вдалося зняти Сергієві Домашевському, зображені стрибки лисиці під час полювання. Тварина рухається швидко та точно. І тим самим демонструє характерну для неї техніку здобування їжі.
Шурхіт у траві – стрибок. Перша здобич є. Пауза. Прислухалась… ще ривок – друга. І майже без вагань – третя,
– зазначають у заповіднику.
Лисиця під час полювання рухається швидко та точно / Фото Сергія Домашевського / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Природоохоронці додають, це справжня майстриня полювання. Вона діє "чітко, спокійно та впевнено".
Лисиця – справжня майстриня полювання / Фото Сергія Домашевського / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Поблизу Одеси вийшли на полювання дельфіни: що про це відомо?
Нещодавно на Одещині вперше у 2026 році зафіксували дельфінів. Тварин помітили поблизу Нацпарку "Тузлівські лимани".
Під час ранкового обстеження узбережжя Чорного моря науковці побачили п'ятьох особин. У цей час вони полювали на зграї риби.
Відомо, що дельфіни повернулися на Одещину разом із кормовою базою. А зимували ближче до Криму, Туреччини та Грузії.
