Йдеться про проєкт "Канал Стамбул". За планом, нова водна артерія завдовжки 45 кілометрів має з'єднати Чорне море з Мармуровим і пройти через європейську частину найбільшого міста Туреччини. Ідея звучить масштабно: розвантажити Босфор, зменшити ризики для Стамбула й створити новий маршрут для суден. Навколо проєкту точаться суперечки – через гроші, екологію, вплив на міжнародну торгівлю та можливі зміни у морській системі між Чорним і Мармуровим морями, зазначає видання Libertatea.

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Навіщо Туреччині ще один канал біля Босфору?

Босфор – одна з найважливіших проток світу. Через нього проходять судна з України, Румунії, Болгарії, Грузії та самої Туреччини. Для країн Чорноморського регіону це фактично ключовий морський шлях до Середземного моря, а вже далі – до світового океану.

Турецька влада вважає, що новий канал допоможе частково зняти навантаження з Босфору. Протока вузька, складна для судноплавства і проходить поруч із густонаселеними районами Стамбула. Саме тому будь-яка аварія за участю великого судна або танкера з небезпечним вантажем може мати серйозні наслідки.

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В Анкарі проєкт називають стратегічною інвестицією. За задумом, "Канал Стамбул" має не лише створити додатковий маршрут для суден, а й дати поштовх розвитку інфраструктури довкола нього.

Що відбувається у Чорному морі / Фото Unsplash

Проєкт передбачає не тільки прокладання самого каналу. Навколо нього планують створити портову інфраструктуру, логістичний центр і рекреаційні території. Тобто йдеться не про одну водну смугу, а про цілу нову зону розвитку у європейській частині Стамбула.

Скільки може коштувати "Канал Стамбул"?

Оприлюднені параметри проєкту вражають. Канал має бути 45 кілометрів завдовжки та 20,75 метра завглибшки. Офіційно його вартість оцінюють у 75 мільярдів турецьких лір – це понад один мільярд доларів США. Реалізувати будівництво Туреччина планує у форматі державно-приватного партнерства. Втім, саме фінансування залишається одним із найскладніших питань.

Остаточна сума проєкту досі викликає дискусії. У 2025 році його оцінювали майже у 2 мільярди доларів. Водночас окремі міжнародні дослідження раніше називали значно більші цифри – від 10 до 20 мільярдів доларів. Різниця залежить від того, які супутні роботи враховувати і яку модель фінансування обрати. Формально проєкт уже стартував. У 2021 році відбулася урочиста церемонія, а також почалося будівництво мосту Сазлидере. Проте далі роботи просувалися повільно.

За даними Blic, реалізацію фактично пригальмували фінансові труднощі, економічна нестабільність і суспільна критика. Попри це турецька влада не відмовляється від задуму й заявляє, що готова продовжити роботи після залучення необхідних коштів.

Чому канал став важливішим після початку війни Росії проти України?

Після початку російсько-української війни Чорноморський регіон отримав ще більше значення для світової торгівлі. Через нього проходять маршрути експорту сільськогосподарської продукції, транспортування енергоносіїв та інших вантажів. Саме тому будь-які зміни у системі морських шляхів біля Чорного моря привертають увагу судноплавних компаній, страховиків, інвесторів і урядів.

Новий канал потенційно може змінити логіку руху суден у регіоні. Але поки що незрозуміло, якими будуть правила його використання, тарифи, пропускна здатність і реальний вплив на Босфор. Тому "Канал Стамбул" розглядають не лише як будівельний проєкт.

Це ще й геополітична історія, пов'язана з контролем над одним із найважливіших морських вузлів між Європою та Азією. Попри гучні заяви влади, "Канал Стамбул" залишається одним із найбільш суперечливих проєктів Туреччини.

Опозиція, екологічні організації та частина місцевої влади вважають, що ризики можуть виявитися більшими за потенційну вигоду. Одна з головних претензій стосується природи північної частини Стамбула.

У цьому районі вже реалізували кілька великих інфраструктурних проєктів, які вплинули на ліси та природні коридори. Саме такі коридори важливі для збереження біорізноманіття, бо дозволяють тваринам переміщуватися між різними природними зонами.

Критики побоюються, що новий канал ще сильніше змінить ландшафт, розірве природні території та посилить тиск на екосистеми. Є й інше питання – вода. Фахівці попереджають, що будівництво може зачепити резервуари прісної води поблизу майбутнього маршруту каналу. Для мегаполіса на кшталт Стамбула це особливо чутлива тема.

Чи може новий канал змінити Чорне і Мармурове моря?

Окреме занепокоєння викликає можливий вплив на водний баланс між Чорним і Мармуровим морями. Чорне море має нижчу солоність, бо в нього впадають великі річки Східної Європи. Босфор підтримує складну систему циркуляції між Чорним і Мармуровим морями, де різні водні шари рухаються по-різному.

Саме тому поява ще одного штучного проходу може вплинути не лише на судноплавство, а й на природні процеси. Експерти нагадують, що відкриття нового каналу здатне змінити течії, рівень насичення води киснем і її склад.

Екологи закликають не розглядати "Канал Стамбул" лише як транспортну магістраль. Для регіону це може бути втручанням у дуже складну морську систему, наслідки якого важко повністю передбачити. Саме тому майбутнє проєкту залишається відкритим. Туреччина бачить у ньому новий стратегічний шлях, бізнес – потенційні можливості, а критики – ризик для природи, води та балансу двох морів.