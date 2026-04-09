Чи існували насправді скарби Богдана Хмельницького та де вони заховані. Про це розповість 24 Канал.

Цікаво Таємниця Бурштинової кімнати: чому безслідно зник цей незвичайний витвір мистецтва

Що відомо про скарби Богдана Хмельницького?

Барила із золотими монетами

За найпоширенішою версією, вирішивши покінчити із залежністю від Польщі, Богдан Хмельницький пішов війною проти шляхти. У результаті вдалих походів гетьман істотно поповнив свою колекцію золотом.

Звозили його до гетьманської резиденції у Суботові. Деякі історики переконують, що із цього золота Хмельницький карбував монети з гербом Української держави та своїм ім'ям. Однак ці монети досі так і не знайшли.

Згідно з легендою, гетьман вирішив зберігати свої скарби у підземному тунелі, який з'єднував Суботів і Чигирин. Начебто там закопана барила із золотими монетами. Сьогодні тунель завалено, і дістатися до скарбів Богдана Хмельницького дуже складно.

Також існує версія, що частина скарбів могла бути захована під Суботівським пагорбом Вовчий Шпиль.

Скарби, заховані у балці

Ще одна легенда розповідає, що біля села Жовтого на нинішній Дніпропетровщині, є криниця – її називають Білою або Бездонною та ніхто у ній дна не діставав. Ба більше, розташована в балці, яка колись була дуже глибокою та з трясовинним долом. Не можна було там ні пройти, ні проїхати.

Коли козаки на чолі з Хмельницьким розбили тут польське військо й добули багато коштовностей, то гетьман наказав усі скарби сховати в тій балці. Викопали на схилі, біля самої води, печеру глибоку та вкотили туди віз із золотом. А потім замурували печеру. За п’ятнадцять кроків від цієї печери викопали другу та замурували в ній, повісивши на гаках, дорогий одяг. А щоб він не псувався, то під ним поставили два казани з оливою.

Тепер балка замулилась, затяглася землею та сліду від печер не стало. Щоправда, кажуть, у Кам'янському має жити один старий дід, який знає, де розташовані печери та як їх відмурувати. Але де він живе та яке його прізвище – невідомо.

Скарби підземель Чигиринської фортеці

Крім того, існує думка, що скарби Хмельницького розміщувалися у підземеллях Чигиринської фортеці. Туди для гетьмана привозили тисячі таллерів, припасів і товарі з різних міст. Їх козаки захоплювали у численних шляхетських маєтках і замках.

Однак у 1678 році Чигиринська фортеця була підірвана – сталося це через 20 років після смерті гетьмана. Залишається надія, що шукачі не встигли дістатися до головної скарбниці.

Де поховано Богдана Хмельницького?

Смерть гетьмана також оповита багатьма загадками, тому досі остаточно невідомо, де він може бути похований. Згідно з традиційної версією, Богдана Хмельницького поховали у 1657 році в Іллінській церкві у Суботові.

Проте, згідно з літописом Григорія Граб’янки, тіла засновника козацької держави та його сина викинули з могили у 1664 році за наказом гетьмана коронного Стефана Чарнецького. Але відомості про плюндрування могили Хмельницького в Суботові не збереглися в жодному історичному документі.

Також є літописи, які вказують, що Богдана Хмельницького поховано в Кам'яній або в Ринковій церкві.

Докладніше про те, де може бути похований Богдан Хмельницький і де шукати його могилу, – в матеріалі 24 Каналу.