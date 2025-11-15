24 Канал розповідає про історію цієї помилки та розповідає про аргументи тих, хто досі чомусь вважають, що наша Земля пласка.

Коли теорія пласкої Землі була мейнстрімом?

Зазначимо, що більшу частину людської цивілізації наші предки дійсно вважали, що Земля пласка або має форму півкулі.

У пласку або майже пласку Землю вірили у Вавилоні, Єгипті, Давній Греції та Китаї, ці погляди цілком поділяли народи Доколумбової Америки. Виключенням є аборигени Австралії, але вони взагалі не мали сталих думок щодо форми Землі і вважали її живим організмом, який при цьому не є ані диском, ані прямокутником, ані кулею.

Відомий малюнок з англійської книги 1877 року, яких демонструє уявлення давніх індійців про будову світу / фото – Public Domain

При цьому віра по гігантських слонів, китів і черепах, які нібито тримають Землю, – це запозичення з Давньої Індії, де дійсно були такі міфи. Натомість в Європі до цього ставились як до анекдоту.

Ще Піфагор у VI столітті до нашої ери, а згодом Арістотель в ІV столітті до нашої ери, спостерігаючи за місячними затемненнями, довели, що Земля – це сфера. Такої ж думки дотримувалися середньовічні схоласти, для яких Арістотель був вищим авторитетом.

Образ релігійних фанатиків, що не знали науки і вірили в пласку Землю – це вигадка вже 19 століття, якому ми, до речі, зобов'язані більшості міфів про похмуре і безрадісне Середньовіччя.

В яку Землю вірили у Середні віки?

Теза про те, що віра у пласку Землю відповідає вченню Християнства і ця ідея нібито панувала в Середньовіччі – фейк. Ніхто не відмовляв Колумба плисти до Індії, лякаючи тим, що його кораблі впадуть з карю Землі.

Такого не було, в ті часи вчені вже не вважали Землю пласкою, а вірили, що вона має форму або сфери, або (рідше) напівсфери.

У середні віки в Європі панувала так звана система Птолемея, за якою Земля була в центрі Всесвіту і всі інші його частини навколо неї оберталися.

Щоб переконати людство у тому, що воно тисячі років помилялося, знадобилося добряче попрацювати таким титанам науки як Коперник, Галілей, Кеплер і Джордано Бруно, а останньому за власні погляди взагалі довелося піти на спалення. Але це не стосувалося теорії пласкої Землі, бо в неї тоді ніхто вже не вірив, принаймні серед представників освічених кіл.

Доказом цього є всім відомий символ королівської влади, який називається "держава". Його бачили, мабуть, всі.

Портрет Карла Великого авторства Альбрехта Дюрера, робота початку 16 століття. У лівій руці імператор тримає "державу" у формі кулі / фото – Germanisches Nationalmuseum

"Держава" має форму кулі з хрестом. Цей знак використовували ще візантійці і означав він владу Християнства над світом. У формі сфери.

Хто придумав теорію пласкої Землі та які аргументи мав?

Але чому у наш час люди, які мають доступ до наукових знань, телескопів і прямих трансляцій з Космосу, почали розповідати, що вчення Коперника та Галілея - маячня, а Земля насправді ніяка не куля.

Авторство теорії пласкої Землі належить англійцю Семюел Роуботему, який у 1849 році під псевдо Паралакс видав брошуру під назвою "Зететична астрономія: Земля – не куля".

Книга, з якої все почалося / фото – Public Domain

Основу аргументації Роуботема став так званий Бедфордський експеримент, що полягав в тому, що дослідник, стоячи в річці, спостерігав у телескоп за прапором на віддаленому човні і вимірював відстані, на яких прапор залишається видимим.

За його підрахунками, якби Земля мала форму кулі, прапор зник би з поля зору набагато раніше. Після цього він зробив висновок, що Земля насправді плоска, а об'єкти зникають лише через особливості людського зору.

Бедфордський експеримент, малюнок з книги Роуботема / фото – Public Domain

Теорію Роуботема спростували вже за кілька років серією інших експериментів, зокрема, повторенням його ж Бедфордського експерименту.

Роуботем з критиками не погодився й до кінця життя відстоював власну теорію. Її він навіть розширив і деталізував.

Яке уявлення про світ відповідно до теорії пласку Землю?

Земля нібито має форму диска, в центрі якого знаходиться Арктика, а по краях — величезна крижана стіна Антарктиди.

Сонце і Місяць розташовані на відстані 4800 кілометрів від поверхні Землі, а ще через 200 кілометрів починається Космос.

Мапа пласкої та квадратної Землі американського професора Орландо Фергюсона, 1893 рік / фото – Public Domain

Саме такий погляд на світ лежить в основі сучасної теорії пласкої Землі. Тобто люди повторюють тези фріка від науки середини 19 століття.

Як відбувалась популяризація теорії пласкої Землі?

Через 8 років після смерті Роуботема, леді Елізабет Блаунт заснувала у 1893 році клуб, який об’єднав прихильників конспірології. Вони заперечували наукові дослідження та оголосили власні відчуття єдиними джерелами пізнання.

За цією логікою діють і сучасні прихильники пласкої Землі. Головні осередки прихильників цієї конспірологічної теорії нині зберігаються в США. Там ідеї Роуботема впали на добрий грунт і дали врожай мракобісів.

У 1956 році американець Семюел Шентон створив відоме Товариство пласкої Землі. Наступного року людство запустило перший штучний супутник нашої планети у Космос, але це нікого ні в чому не переконало. Як і висадка землян на Місяці та всі подальші наукові прориви.

Земля, вид з Космосу / фото – NASA

Товариство існує й досі й має прихильників по всьому світу. Завдяки інтернету, соцмережам і відеоплатформам, які зруйнували кордони та дозволили фрікам всього світу об'єднуватись з однодумцями та проповідувати будь-що, ця конспірологічна теорія процвітає. А в час стрімкого зростання ШІ – отримує нові "докази" своєї "правдивості".

Товариство має свій доволі популярний сайт (https://theflatearthsociety.org), де ведеться дійсно бурхлива робота. І ніякі наукові факти та експерименти не можуть нікого з адептів конспірологічної теорії переконати в тому, що Земля не пласка.

