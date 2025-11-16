Мачу-Пікчу вперше відкрив американський історик і дослідник Гайрам Бінґем у 1911 році. Вже понад 100 років минуло, а ми досі не впевнені, чому Мачу-Пікчу інки побудували на місці, що практично торкається неба. Про головні таємниці Мачу-Пікчу: як і чому давня цивілізація інків побудувала це місто – розповідає 24 Канал з посиланням на BBC і National Geographic.

До теми Мачу-Пікчу: стародавнє місто нерозгаданих таємниць в Перу

Коли побудували Мачу-Пікчу та яка була його мета?

На ці питання досі немає відповідей. Вчені припускають, що Мачу-Пікчу з'явився приблизно в 1450 році. Однак, яку функцію він виконував – дослідники досі не впевнені: чи це було місце поклоніння, королівська резиденція або астрономічна обсерваторія. І ніхто не може з упевненістю сказати, що сталося з його первісними жителями.

Проте деякі споруди Мачу-Пікчу свідчать про культове значення комплексу. Зокрема, на Вайна-Пікчу (невелика зелену вершину у формі рога носорога, яка з'являється на задньому плані багатьох фотографій Мачу-Пікчу) розташований храм Місяця. І тут у печері, обробленій вишуканою кам'яною кладкою та нішами, збудовано своєрідне церемоніальне святилище. А сама печера могла використовуватися як місце зберігання мумій.

Також до складу Мачу-Пікчу входить Храм Сонця. Під час важливих небесних подій, таких як сонцестояння, його вікна та ніші ідеально збігаються із сонячними променями. Це наводить на думку, що інки використовували храм для астрономічних спостережень. Проводили тут і священні ритуали та церемонії, присвячені богу сонця інків – Інті. І пов'язані вони були із сільськогосподарськими циклами та сонцестояннями.

Нещодавні дослідження показали, що місце розташування Мачу-Пікчу та орієнтація його найважливіших споруд багато в чому визначалися розташуванням прилеглих священних гір. У важливі дні календаря інків можна побачити, які сонце під час сходу та заходу проходить за значними вершинами.

Крім того, Мачу-Пікчу міг бути кінцевою точкою паломництва з Куско (місто на південному сході Перу біля долини Священної долини Урубамба). Воно нагадувало небесну подорож, яку, згідно з легендою, здійснили перші інки, залишаючи Острів Сонця на озері Тітікака. Вражаюча Стежка інків могла готувати паломників до входу в Мачу-Пікчу. Завершувалося паломництво підйомом сходами до Каменя Інтіуатана, найвищої точки серед основних руїн.

Який вигляд має Мачу-Пікчу: дивіться відео

Цікавим є і той факт, що Бінгем виявив Мачу-Пікчу випадково та допоміг йому у цьому 11 річний хлопчик з племені кечуа. Шукав дослідник зовсім інше місто – Вількабамба. Це була прихована столиця інків, куди ті втекли після вторгнення іспанських конкістадорів у 1532 році. Згодом воно стало відомим як легендарне Загублене місто інків.

Американський дослідник усе життя вважав, що Мачу-Пікчу та Вількабамба – одне й те саме місто. Але після його смерті в 1956 році цю теорію спростували – сьогодні вважають, що справжня Вількабамбу була розташована в джунглях приблизно за 80,5 кілометра від Мачу-Пікчу.

Як інкам вдалося побудувати Мачу-Пікчу високо у горах?

Дослідників довгий час спантеличувало, які інки могли побудувати місто з каменів, але без бетону або якихось інших розчинів, що можуть їх скріплювати. Камені стародавніх будівель настільки щільно підігнані один до одного, що розчин не потрібен.

Під час будівництва інкам довелося тягти камені вгору, а вони, як відомо, не користувалися колесом. Проте виявилося, що розташування міста їм у цьому допомогло. Мачу-Пікчу побудували на місці, де перетинаються кілька тектонічних розломів. Землетруси в регіоні послаблювали гірську породу, і стародавнім каменарям було легше вирізати камені потрібної форми. Ослаблений камінь не вимагав довгої обробки.

За словами, дослідників, планування стародавнього міста відображає структуру тектонічних розломів під ним. Будинки й сходи збудовані так, що вулиці йдуть паралельно розломів. Допомагали вони інкам також збирати воду – тала та дощова вода стікала вниз, в долину, вздовж розломів.

Водночас розташування міста високо в горах врятувало його від лавин і селевих потоків, які часто стаються в цій гірській місцевості. Крім того, розломи рятували місто від затоплення внаслідок злив. А під час землетрусів завдяки тому, що Мачу-Пікчу збудований на двох лініях розломів, каміння у будівлях нібито "танцюють", тобто підстрибують від поштовхів, а потім знову повертаються на місце.

Для того, щоб створити відносно рівний майданчик в ущелині між двома невисокими вершинами, інкам довелося переміщувати камені та землю. Інженер Кеннет Райт підрахував, що 60% будівельних робіт у Мачу-Пікчу розміщувалися під землею. Більшість з них складається з глибоких фундаментів і щебеню, які використовували як дренаж.

Куди ж зникли інки?

Науковці вважають, що ця цивілізація зародилася одночасно з Єгиптом і Месопотамією та була кінцевим результатом 5000-річної цивілізації. Однак через завоювання та хвороби вони проіснували всього 100 років.

Які ще стародавні цивілізації могли існувати?