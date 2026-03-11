Усередині археологи виявили добре збережені останки жінки, а поруч – прикраси, інформує Tech. Вони також одразу привернули увагу дослідників: бронзова фібула, браслети, а також скляні й бурштинові намистини.

Звідки взялася ця труна?

Спочатку все вказувало на те, що похована могла належати до заможній особі. Такий набір речей виглядав незвично багатим для того часу.

Однак пізніші дослідження показали, що це поховання не було унікальним для регіону. Подібні знахідки вже траплялися серед могил римської залізної доби на цій території.

Сам факт появи труни на поверхні пояснили ерозією узбережжя. Найбільшу загадку викликало інше – результати аналізу кісток. Радіовуглецеве датування показало, що рештки значно старші ніж сама труна і речі, знайдені поруч. Різниця в датах виявилася настільки великою, що вченим довелося шукати пояснення.

Все про знахідку

Щоб зрозуміти, чому кістки виглядали старішими, вчені також дослідили зуби жінки. Аналіз показав, що в її харчуванні було багато тваринного білка, а ймовірно – і риби. Це має значення, тому що морська їжа може впливати на результати радіовуглецевого датування і робити останки "старшими", ніж вони є насправді.

Ще одна цікава деталь – жінка, ймовірно, не була місцевою. На це вказують інші хімічні показники, які дозволяють простежити походження людини. Сьогодні ця знахідка вважається важливою не лише через добре збережений саркофаг, а й через те, що вона допомогла точніше зрозуміти, як харчування і довкілля можуть впливати на археологічні дати.

Що таке підвішені труни?

Поховання у підвішених трунах – це поховальний звичай, за якого дерев’яні труни з померлими розміщували високо над землею, пише Nature. Для цього обирали скелі, печери, ущелини або інші важкодоступні місця, зазвичай поблизу річок, морського узбережжя чи в гірській місцевості.

Одне з найдавніших пояснень цього звичаю залишив Цзін Лі у праці "Короткі хроніки Юньнаня часів династії Юань" (1279 – 1368 роки н. е.). Він писав: "Труни, встановлені високо, вважаються сприятливими. Чим вищі вони, тим сприятливіші для померлих. Крім того, тих, чиї труни раніше падали на землю, вважали щасливішими".

Десятки місць із такими підвішеними трунами виявили в різних районах південного Китаю та на Тайвані, де цей спосіб поховання колись був досить поширеним. Проте згодом традиція зникла. У Китаї поховання такого типу припинилися ще за часів династії Мін – між 1368 і 1644 роками.

