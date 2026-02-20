Мовиться про риб родини бризкуни. Вони здатні розпізнавати людські обличчя та навіть запам'ятовувати їх, повідомляє Forbes.

Цікаво Наукова несподіванка: акулу вперше помітили у льодових водах Антарктиди

Що відомо про бризкунів?

Це тропічна прісноводна риба, що зазвичай мешкає на узліссях мангрових заростей і у повільних річках Південно-Східної Азії та Північної Австралії.

Серед біологів бризкуни відомі своєю унікальною здатністю спрямовувати струмінь води на комах, що сидять над поверхнею води, та збивати їх назад у водойму. Часто ці риби влучають у цілі, що перебувають на висоті до метра над водою. А така разюча здатність вимагає відмінного зору та точного керування рухами.

Як риби-бризкуни "вистрілюють" у свою здобич: дивіться відео

Яка ще разюча здатність є у цих риб?

Бризкуну здатні на щось ще дивніше: вони розпізнають людські обличчя та навіть запам'ятовують їх.

У дослідженні 2016 року, опублікованому в журналі Scientific Reports, міжнародна група вчених з Оксфордського університету та університету Квінсленда спробувала перевірити, наскільки добре ці риби можуть розрізняти складні візуальні візерунки, зокрема людські обличчя.

І бризкуни успішно пройшли випробування під час дослідження, хоча у них взагалі немає неокортексу. Це велика та спеціалізована частина мозку, необхідна для здатності розпізнавати обличчя, однак нею володіють лише примати та деякі птахи.

Як проходило дослідження?

Вчені показували рибам зображення людських облич на екрані комп'ютера, розміщеному над акваріумами. Кожну рибу навчили плюватися струменем води в одне конкретне обличчя, а натомість вона отримувала харчову винагороду.

Опісля рибам показували одне й те саме обличчя в парі із 44 новими. Результати виявилися разючими:

у тестах, де обличчя показували на тлі 44 незнайомих альтернатив, бризкуни правильно ідентифікували потрібне обличчя приблизно у 81% випадків;

у другій серії випробувань з більш стандартизованими зображенням, але у яких вже не враховувалися кольори та форма голови людини, точність розпізнання зросла до приблизно 86%.

Як зазначає еволюційний біолог з Ратгерського університету Скотт Треверс, результати показують, що риби реагували не на прості візуальні сигнали, а справді розпізнавали обличчя. Крім того, вищевказане дослідження вперше продемонструвало, що навіть риби з простим мозком можуть навчитися розрізняти складні візуальні стимули, такі як людські обличчя.

Відео, як бризкуну розпізнавали людські обличчя

Завдяки чому бризкуни запам'ятовують обличчя?

Навчити рибу плювати на фотографії комусь може здатися кумедним трюком. Але з наукового погляду це непросте завдання. Ба більше, воно ставить під сумнів багато усталених уявлень про інтелект і будову мозку у риб.

Люди та багато ссавців для розпізнавання облич використовують неокортекс – частину мозку, що дозволяє нам миттєво впізнати обличчя друга у натовпі. Однак, попри повну відсутність цієї області мозку, бризкуни все ж навчилися виконувати складне завдання.

Однак не лише разючою значущістю відзначається це дослідження, велику вагу мають і його наслідки. Науковці дійшли висновку, що складні когнітивні здібності можуть розвиватися в мозку, що структурно сильно відрізняється від людського. І це відкриває шлях до ширшого розуміння когнітивних процесів у тваринному світі. Очевидно, що для виконання таких складних завдань, як розпізнавання окремих облич, не обов'язково потрібні великий мозок і нейронна мережа, як у людини.

За словами Треверса, бризкуни бачать світ не так, як люди. Їхня зорова система пристосована до життя у тривимірному водному світі, де сприйняття глибини, швидке наведення на ціль і відстеження руху є критично важливими навичками для виявлення здобичі. Саме з цієї причини здатність розпізнавати тонкі особливості інших істот (такі як відмінності між людськими обличчями) може бути для цих риб навіть простішою, ніж для інших тварин, які живуть здебільшого на плоских поверхнях.

Водночас дослідження 2016 року не доводить остаточно, чи здатні бризкуни обробляти інформацію про обличчя так і люди. Ми використовуємо "шаблони" обличчя або розбиваємо його риси на дрібніші частинки. Однак очевидно, що бризкуни все ще здатні засвоювати візуальні образи, запам'ятовувати їх і відтворювати пізніше. Таке поєднання навичок раніше вважали винятковим для тварин зі значно більшим мозком.



Бризкуни вражають здатністю запам'ятовувати людські обличчя / Фото James St John

Чому ця риба важлива для розуміння інтелекту?

Раніше біологи вважали, що такі здібності, як розпізнавання окремих облич, притаманні лише тваринам із високорозвиненим мозком. Однак ця думка значною мірою ґрунтувалася на нейробіології людини, а такі тварини, як риби, перебували на самому низу ієрархії інтелекту. Експеримент із бризкунами спростовує це припущення.

Звісно, це не означає, що риби бачать обличчя так само, як ми, або що вони так само розумні, як люди. Натомість це говорить про те, що когнітивні навички можуть проявлятися у несподіваних формах, навіть якщо ця форма має нейронний механізм, що сильно відрізняється від нашого,

– зауважив Скотт Треверс.

Крім того, оскільки бризкуни еволюційно не мають підстав розпізнавати людські обличчя у природі, відкриття також передбачає, що ці риби схильні до начання, а не мовиться про вроджену спеціалізацію. Це підтверджує ідею про те, що навчання та пам'ять можуть бути фундаментальними особливостями мозку всіх розмірів, а не лише великих.

У зв'язку із цими безпрецедентними відкриттями біологи почали ставити нові питання про цей вид, наприклад:

Чи можуть брищкуни розпізнавати окремих людей, не отримуючи за це винагороди?

Чи можуть вони узагальнити розпізнавання облич на реальну тривимірну присутність людини?

Чи мають інші риби, особливо ті, які ведуть складний соціальний спосіб життя, схожі чи навіть більш розвинуті здібності до розпізнавання?

Перші результати польових досліджень показали, що дикі риби розпізнають дайверів. І це дає підстави вважати, що лабораторні результати невдовзі можуть підтвердити реальні дані, які свідчать, що риби справді розрізняють окремих людей.

Ці риби підштовхують нас до переосмислення того, який насправді має вигляд інтелект у природі. І якщо риба, яка плюється водою, може вас упізнати – можливо, інтелект набагато мінливіший і різноманітніший, ніж ми будь-коли припускали,

– підсумовує Скотт Треверс.