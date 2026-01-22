Про це пише factsinstitute та armchairmountaineer. Чим вражає Венесуела, про яку активно говорять в новинах, читайте далі в матеріалі.
Що відомо про Венесуелу?
- Назву Венесуела вигадав дослідник Амеріго Веспуччі, який вважав, що будинки, побудовані на озері Маракайбо, мають схожість з Венецією в Італії. Слово Венесуела походить від італійського слова "Venezila", що означає маленька Венеція.
- Найбільше озеро на всьому континенті Південної Америки розташоване у Венесуелі – озеро Маракайбо. Воно вважається одним з найстаріших озер на Землі, оскільки воно вперше утворилося близько 20 – 40 мільйонів років тому.
- Найвищий безперервний водоспад розташований у Венесуелі. Так званий водоспад Анхеля – це справді "ангельське видовище", висотою 979 метри. Завдяки такій висоті краплі води можуть розсіюватися на відстань одного кілометра, якщо вітер достатньо сильний.
- Венесуела є однією з країн з найбільшим біорізноманіттям – налічується понад 25 000 видів орхідей та понад 1400 видів птахів.
- Близько третини рослинності, що є в горах Національного парку Канайма, є ендемічними, тобто не зустрічаються більше ніде.
- У Венесуелі літо триває фактично цілий рік, оскільки в країні лише два сезони: спекотний і сухий сезон і спекотний і вологий сезон.
- У деяких регіонах Венесуели також спостерігається метеорологічне явище під назвою блискавка Кататумбо, яке трапляється лише в гирлі річки Кататумбо, де вона впадає в озеро Маракайбо. Блискавка неодноразово вдаряє в озеро по 10 годин поспіль, до 160 днів на рік.
- В країні бензин є найдешевшим у всьому світі, він коштує лише 0,01 долара за літр.
- Венесуела також є однією з найнебезпечніших країн у світі для водіння, де на 100 000 жителів припадає 37,2 смертельних випадків на дорогах на рік.
- Венесуела має одну з найбільших у світі кількість смертей, пов'язаних із вогнепальною зброєю.
Що слід знати про Антарктиду?
Антарктичний континент займає площу 14,2 мільйона квадратних кілометрів.
Це найхолодніший і найбільш вітряний континент на Землі.
Тут зосереджено 60% світових запасів прісної води.
Антарктида не належить жодній країні світу, більше фактів про цей континент читайте в матеріалі 24 Каналу.