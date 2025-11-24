Але чи дійсно це так, що ми використовуємо лише 10% нашого мозку? Звідки взялося таке твердження? Про це розповість 24 Канал з посиланням на Факультет наук про здоров’я УКУ та Массачусетський технологічний інститут з дослідження мозку.

Чи правда, що ми використовуємо лише 10% нашого мозку?

Насправді це міф. Існує низка доказів, чому це неможливо.

По-перше, взагалі неможливо, щоб 90% мозку не використовувалися або використовувалися не повною мірою. Наш мозок сформований у процесі природного добору. Його маса становить 2 – 3% маси цілого тіла та він споживає 20% кисню та поживних речовин. Іншими словами, це дорого вирощувати та використовувати мозкову тканину. Тому малоймовірно, щоб організм витрачав 1/5 частину всіх ресурсів на утримання слабо залученого органу.

або використовувалися не повною мірою. Наш мозок сформований у процесі природного добору. Його маса становить 2 – 3% маси цілого тіла та він споживає 20% кисню та поживних речовин. Іншими словами, це дорого вирощувати та використовувати мозкову тканину. Тому малоймовірно, щоб організм витрачав 1/5 частину всіх ресурсів на утримання слабо залученого органу. Дані клінічної неврології та нейропсихології також заперечують цей міф . Обидві науки мають справу з наслідками пошкодження мозку. За словами спеціалістів, навіть незначні пошкодження мозкової тканини мають серйозні наслідки, що позначаються на життєдіяльності людини. Наприклад, унаслідок інсульту (порушення мозкового кровообігу) відбувається пошкодження частин головного мозку. Залежно від того, де саме відбулося пошкодження будуть спостерігатися ті чи інші порушення. Людина може втратити здатність посміхатися, говорити чи ворушити кінцівками. А пацієнти у вегетативному стані, коли пошкоджено майже 50% мозкової тканини, взагалі втрачають здатність залишатися у свідомості, тобто думати, пригадувати, сприймати та опрацьовувати інформацію звичним способом. Якби 90% мозку справді залишалися незалучений – такі процеси б не відбувалися.

. Обидві науки мають справу з наслідками пошкодження мозку. За словами спеціалістів, навіть незначні пошкодження мозкової тканини мають серйозні наслідки, що позначаються на життєдіяльності людини. Наприклад, унаслідок інсульту (порушення мозкового кровообігу) відбувається пошкодження частин головного мозку. Залежно від того, де саме відбулося пошкодження будуть спостерігатися ті чи інші порушення. Людина може втратити здатність посміхатися, говорити чи ворушити кінцівками. А пацієнти у вегетативному стані, коли пошкоджено майже 50% мозкової тканини, взагалі втрачають здатність залишатися у свідомості, тобто думати, пригадувати, сприймати та опрацьовувати інформацію звичним способом. Якби 90% мозку справді залишалися незалучений – такі процеси б не відбувалися. Електрична стимуляція різних ділянок мозку , здійснена під час нейрохірургічних втручань, так само доводить відсутність в мозку "тихих зон". Тобто просто не існує ділянок, які б не були залучені до тих чи інших психічних або нейрофізіологічних процесів.

, здійснена під час нейрохірургічних втручань, так само доводить відсутність в мозку "тихих зон". Тобто просто не існує ділянок, які б не були залучені до тих чи інших психічних або нейрофізіологічних процесів. У XXI столітті ми стаємо свідками досконаліших приладів для відстеження роботи мозку. За допомогою методів нейровізуалізації (таких, як ПЕТ, МРТ чи фМРТ) дослідникам вдалося у конкретних ділянках мозку локалізувати велику кількість різних психічних функцій. Однак на детальних картах мозку так і не вдалося виявити "тихі зони", які б чекали на розкриття власного потенціалу. Насправді навіть прості завдання потребують залучення багатьох ділянок мозку та нейронних ланцюгів.

Що відбувається з ділянками мозку, які не використовуються?

Вони або дегенерують, або перебирають на себе функції сусідніх ділянок. Іншими словами, цілком робоча ділянка мозку не залишається без роботи.

Чи є межа у мозку?

Аспірантка кафедри мозку та когнітивних наук Массачусетського інституту Міла Халгрен підкреслює: це все ще спірне питання щодо того, чи є у світі загадки, які ми ніколи не розгадаємо.

"Можливо, існують проблеми, які людський мозок в принципі не здатний вирішити, наприклад, миша ніколи не зрозуміє хімію, а шимпанзе не зможе виконувати математичні обчислення", – каже вона.

Чи можемо ми збільшити потужність нашого мозку?

Можливості мозку обмежені, але є способи підвищити когнітивні здібності, щоб успішно скласти іспит або підвищити продуктивність на роботі. За словами Халгрен, можна розвинути свій інтелектуальний потенціал, але не існує "фокусу", який дозволить вам це зробити. Як і будь-який орган у вашому тілі, мозок працює найкраще, коли є повноцінний сон, фізичні вправи, низький рівень стресу та збалансоване харчування.

Звідки взявся міф про використання 10% мозку?

Він з’явився ще у 1930-х роках, і в нього є кілька джерел. Першим стали слова письменника Лоуелла Томаса. У 1936 році в передмові до книги Дейла Карнегі "Як завойовувати друзів і впливати на людей" він написав: "Професор Вільям Джеймс говорить, що люди використовують лише 10% своїх розумових здібностей". Книга здобула популярність, і це твердження запам’яталося багатьом.

Джеймс дійсно проводив експерименти з прискоренням розвитку та справді вважав, що люди використовують мозок не на повну, але це стосувалося винятково рівня IQ та ні про які відсотки він не згадував. Тоді науковці вже знали, що в мозку є ділянки, які відповідають за різні функції, але за які саме, не розуміли.

Дехто навіть приписує авторство цієї ідеї Альберту Ейнштейну. Проте ані професор Делла Сала, ані дослідники архівів Ейнштейна, не виявили жодної цитати про це в його працях.

Існують феномени, які підживлюють міф про 10%

Дев'ять десятих клітин нашого мозку – це так звані "гліальні" клітини. Вони не беруть пряму участь у проведенні нервових імпульсів, але виконують допоміжну роль: живлять і підтримують 10% мозкових клітин, нейронів, з яких складається сіра речовина – двигун мислення, пише BBC.

Можливо, ця цифра й збиває з пантелику, змушуючи людей вважати, що всю важку розумову працю виконує лише десята частина нашого мозку, і що ми могли б активізувати й решту клітин. Але неможливо, адже біла речовина – геть інший вид клітин, і перетворитися на нейрони вони не можуть.

Інший феномен полягає у тому, що існує невелика група пацієнтів, у яких під час МРТ-сканування мозку виявили дещо надзвичайне. У 1980 році британський педіатр Джон Лорбер описав у журналі Science випадок одного пацієнта з гідроцефалією. У його головному мозку майже не було сірої речовини, але він все одно функціонував.

Але це не означає, що решта з нас зможе також використовувати інші клітини нашого мозку. Імовірно, у таких пацієнтів організм зміг пристосуватися до надзвичайних обставин.