Військовослужбовець вирішив не залишати знахідку собі. Олександр вирішив віддати історичну монету до Національного заповідника "Глухів", розповіла адміністрація закладу.

Чому ця знахідка дуже цінна?

Колекція заповідника поповнилася цінним експонатом, який фахівці ідентифікували як провінційне наслідування візантійського ауреуса. Це золотий платіжний засіб, що був поширений у Римській імперії та Візантії. Хоча оригінальні ауреуси виготовлялися із золота, цей екземпляр зроблений з міді та майстерно вкритий шаром позолоти.

Візантійські монети – цінні артефакти / Фото Stiliyan Ivanov

На лицьовій стороні (аверсі) можна розгледіти погрудне зображення правителя, тоді як на звороті (реверсі) відкарбовано образ Ісуса Христа, що сидить на троні. Співробітники музею припускають, що за часів Давньої Русі власник артефакту використовував його не лише як гроші, а й як оберіг або натільну іконку. Про це свідчить характерна деталь – крихітне металеве вушко, припаяне над реверсною стороною, що дозволяло носити монету на шнурку.

Підтвердження наукової теорії

Науковці наголошують, що поява візантійських монет на території Глухівщини – подія виняткова. Такі знахідки мають величезне значення для археології, оскільки вони є прямим доказом активних міжнародних торгових відносин Русі з Візантією, як розповідає Інститут історії України.

Крім того, виявлення монети XI століття саме в цьому регіоні слугує додатковим аргументом на користь теорії, що Глухів як місто виник саме в цей період, а не раніше.

