Кандидат біологічний наук, заступник директора з наукової роботи Канівського заповідника Віталій Грищенко каже, що це якраз більш-менш реальне спостереження. Однак не завжди воно виправдовується, пише УНІАН.

Як ластівки передбачають погоду?

За словами Віталія Грищенка, коли насувається негода, особливо похолодання, комахи літають нижче та ближче притискаються до землі. Відповідно, ластівки, полюючи на комах, теж опускаються нижче.

Коли похолодає досить сильно, то вони можуть і буквально з рослин знімати комах, тобто притискатися до землі майже,

– підкреслює науковець.

Коли ж встановлюється тепла погода та тепле повітря підіймається вгору, то і комахи починають літати на більшій висоті. У такому разі підіймаються і ластівки.

"У певному сенсі поведінка комах навіть може "підказувати" зміну погоди", – додає Віталій Грищенко.

Також він розповів, чому ластівки будуть гнізда на хатах. Як пояснив орнітолог, ці птахи обирають для забудови глину, багно та землю. І шукають для нього таке місце, де б воно не зруйнувалося від дощу. Тому частіше за все зручним місцем розташування стають захищені дахи чи навіси.

Навіщо синиці збирають сигаретні недопалки?

У дикій природі синиці збирають ароматні рослини – до прикладу, лаванду. Птахи приносять їх у свої гнізда, тому що запахи допомагають відлякувати кровосисних паразитів.

Натомість у містах доступ до таких рослин обмежений, і птахи знаходять їм заміну – сигаретні недопалки. Нікотин може діяти як інсектицид. Саме ця речовина відлякує кровосисних комах, зокрема личинок мух-кровососок, що висмоктують кров у пташенят.

Таким чином, недопалки виконують роль захисного матеріалу, який допомагає виживати синицям у міському середовищі.

Щоправда, недопалки можуть бути небезпечними для синиць. Вони містять токсичні хімічні речовини, зокрема миш'як і важкі метали. І наразі невідомо, як це вплине на здоров'я птахів у майбутньому.

