Насправді ж, котячий світ живе за своїми законами. Про це пише Сatster.

Чи може кішка впізнати своїх дітей через кілька років?

Для котів головними інструментами впізнання є запахи. Кожна тварина має унікальний аромат, тож коли кошенята народилися, мати мітить їх своїми феромонами через вилизування та запах молока.

Відтак, доки кошенятко пахне "нею", воно є частиною її самої. Проте, щойно дитинча переїжджає в нову оселю, його запах змінюється під впливом іншого корму, навколишніх речей та людей. Тому, коли кішка зустрічає свого котенятка вже дорослішим, наприклад, через рік, її мозок не розпізнає знайомого сигналу. Перед нею радше чужинець, а не власне дитя.

Через декілька років ситуація стає складнішою. Пам'ять кішки не зберігає візуальних образів минулого. Тому для кішки поява "чужинця" – удар по нервовій системі.



Чи може кішка впізнати своїх дітей через кілька років / Фото Unsplash (Loan)

Якщо дорослі кошенята зберігають знайомий запах або якщо кішка-мати розпізнає навколишнє середовище, вона може відреагувати позитивно. Однак, це менше стосується пам'яті, а більше – здатності кішки асоціювати запахи та враження, пишуть в mywaggle.

У природі період активної опіки обмежений приблизно 12 тижнями. Протягом цього часу кішка годує, захищає та навчає кошенят. Відтак, з часом стосунки змінюються, і вони можуть співіснувати більше як сусіди по квартирі, ніж мати та потомство.

