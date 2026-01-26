На це є кілька обґрунтованих пояснень. Користувач Threads Євген Небензя поширив в мережі знімок риби, яка справді викликає не найприємніші асоціації.

Чому хек продається без голови?

Цю рибу майже ніколи не продають цілою. Дивлячись на знімок, голова хека просто жахає, адже має гострі зуби, величезні очі та досить агресивний "вираз обличчя". Це все робить його схожим на монстра з фільмів жахів.



Який вигляд має хек / Фото з соцмережі Threads, яке опублікував користувач Євген Небензя

Хек може "похвалитися" дуже гострими зубами у кілька рядів. Його голова виглядає досить відштовхуюче. Такий "товарний вигляд" може просто відлякати покупців.

Однак це не єдина причина, чому цю рибу можуть продавати без голови. Голова хека складає значну частину його ваги, але вона майже не містить м’яса і непридатна для приготування більшості страв. Тож, аби не витрачати ресурси на транспортування та заморожування "зайвої" ваги, голови відсікають одразу після вилову.

Крім цього, голова риби псується найшвидше. Видалення голови в риби дозволяє довше зберігати свіжість під час тривалого транспортування.

