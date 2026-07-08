У геології прийнято вважати горою будь-яке природне підвищення рельєфу, яке піднімається над навколишньою місцевістю щонайменше на 300 метрів. Коли ж такі височини розташовуються щільними групами, утворюючи довгі безперервні ланцюги, їх називають гірськими хребтами, розповідає National Geographic.

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Як утворюються гори?

Найвеличніші гірські системи нашої планети народжуються в результаті грандіозних підземних катастроф. Коли колосальні уламки земної кори – тектонічні плити – на повній швидкості врізаються одна в одну, поверхня планети зминається й піднімається вгору, наче метал автомобільного капота під час потужного лобового зіткнення.

Саме так близько 55 мільйонів років тому розпочався масштабний рух, що подарував світові легендарні Гімалаї в Азії. Ця колиска титанів прихистила тридцять найвищих вершин планети, серед яких гордо височіє Еверест, чий пік сягає позначки у 8 850 метрів, будучи абсолютною вершиною світу над рівнем моря.

Найвища точка світу / Фото Pixabay

Проте статус найвищої гори кардинально змінюється, якщо виміряти її від самого підніжжя до вершини. Тут абсолютним рекордсменом є Мауна-Кеа – згаслий вулкан, розташований на Гавайських островах посеред Тихого океану. Його загальна висота становить неймовірні 10 203 метри, хоча над поверхнею води височіє лише його верхня частина – 4 205 метрів

Вулканічні гори "зростають" за зовсім іншим сценарієм. Коли розпечена рідка магма з надр планети прориває товщу кори, виривається на поверхню та застигає шар за шаром. Власне, весь Гавайський архіпелаг – це не що інше, як верхівки давніх підводних вулканів.

На суші найвідомішими представниками такого типу є мальовнича Фудзі в Японії та норовлива Сент-Хеленс у американському штаті Вашингтон. Цікаво, що вулкани здатні не лише будувати, а й блискавично руйнувати власні творіння – як це сталося у 1980 році, коли колосальний вибух буквально зніс верхівку тієї самої гори Сент-Хеленс. Іноді розплавлена порода потужним потоком піднімає верхні шари земної кори, але застигає під землею, так і не зумівши пробитися назовні. Внаслідок цього утворюються так звані куполоподібні гори. Згодом вітри та затяжні зливи точать ці кам'яні склепіння, вирізаючи в них химерні долини та гострі скелі, яскравим прикладом чого є гори Адірондак у Нью-Йорку чи Чорні пагорби Південної Дакоти.

Схожими на них є платоподібні гори, проте вони виникають тоді, коли зіткнення плит просто рівномірно виштовхує величезну ділянку суходолу вгору без зминання у складки чи тріщин, а фінальну форму їм надають багаторічна ерозія та вивітрювання.

А ще існують так звані складчасто-брилові гори. Вони з'являються під дією колосального тиску всередині земної кори, через який поверхня вкривається глибокими розломами. Окремі гігантські блоки породи під цим натиском підкидає вгору, тоді як інші, навпаки, провалюються вниз. Завдяки цим тектонічним зрушенням на карті світу з'явилися такі відомі хребти, як Сьєрра-Невада на межі Каліфорнії та Невади, величні Тетони у Вайомінгу, а також легендарні гори Гарц у Німеччині.