У період, коли майбутній дослідник Всесвіту здобував вищу освіту, його батько Френк вкрай сильно хвилювався через майбутні перспективи сина й нарікав у записах, що юнак "проводить час без діла вдома, демонструє мінімум ініціативності та занадто мало вчиться", повідомляє видання The Guardian.

Цікаві факти про життя Гокінга

Ці нотатки, які Френк Гокінг подекуди занотовував за допомогою спеціального шифру, опинилися в розпорядженні фізика та біографа Грема Фармело. У вересні 2026 року дослідник готує до друку нову біографічну книгу про Стівена Гокінга, створення якої офіційно підтримали й погодили найближчі родичі видатного науковця.

Батько вважав, що Стівен погано вчиться / Фото Time

Можливість дослідити ці щоденники та архівні папери стала для мене приголомшливим і цілком неочікуваним подарунком. Вони є справжнім скарбом найвищої проби, що містить безцінні відомості про життєвий шлях Стівена Гокінга, зокрема про період його дорослішання та сповнені жаху місяці після того, як у 21-річному віці він дізнався про свій страшний діагноз",

– поділився враженнями Фармело.

Задля того, щоб зануритися в невідомі раніше деталі біографії видатного космолога, автору життєпису довелося виконати колосальну роботу з дешифрування секретного письма його батька, опрацювавши загалом понад 200 тисяч слів.

На початкових етапах Френк фіксував свої думки за допомогою грецького алфавіту, а згодом вигадав унікальний код для англійських літер, яких бракувало в тій графічній системі.

Його матір стверджує, що Стівен має комплекс неповноцінності у порівнянні зі мною, і що під час навчання в Оксфорді він зневірився у фізичній науці, оскільки вважає її менш значущою, ніж мистецтво. Буде вкрай прикро, якщо це дійсно так. У його роки я мав колосальне прагнення досягати вершин і заявляти про себе. Якби я на той момент володів хоча б половиною тих можливостей, які є в нього, я б продемонстрував значно вищі результати,

– зауважував у мемуарах Френк Гокінг, котрий професійно займався дослідженням тропічних хвороб.

Знайдені рукописи також наочно демонструють, наскільки важко батькові було морально прийняти стрімке згасання фізичного здоров'я власного сина. Автор майбутньої книги зазначає, що інформація з блокнотів допомогла йому значно глибше осягнути атмосферу, в якій виховувався Гокінг, а також специфіку перебігу його недуги – бічного аміотрофічного склерозу, що з часом практично повністю позбавив науковця можливості рухатися.

Попри важке захворювання, яке за прогнозами медиків мало обірвати життя молодого дослідника за лічені роки, він зумів прожити з цією хворобою понад пів століття, здобувши статус одного з найвпливовіших інтелектуалів сучасності та здійснивши фундаментальні відкриття у сфері вивчення чорних дір, простору й часу.