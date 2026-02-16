Одним з таких є Білгород-Дністровський на Одещині. Йому налічується вже понад 2500 років. Що ще відомо про найстаріше місто України – розповість 24 Канал.

До теми Майже маленькі міста: які села в Україні є найбільшими

Коли та хто заснував Білгород-Дністровський?

За словами історика Олександра Алфьорова, Білгород-Дністровський – найстаріше місто України та одне з найстаріших у світі. Воно існує ще від VI століття до нашої ери. За іншими даними, його заснували греки у 498 році до нашої ери під час колонізації Причорномор'я.

Білгород-Дністровський розкинувся на узбережжі Чорного моря. Протягом своєї історії він перебував під владою різних імперій. Ще у часи Стародавньої Греції належав фінікійцям, грекам і навіть антам. А вже у сучасний період ним правили Київська Русь, Болгарське царство, Угорське королівство, Золота Орда, Молдовське князівство та Османська імперія.

Також місто неодноразово змінювало назву. Заснували його під назвою Офіуса, а потім почали називати Тіра. У часи Київської Русі стало Білградом (Білгородом). Згодом його назва змінилася на Аспрокастру, а пізніше – на Мальвокастро, Монкастро та Маврокастро.

Дивіться відео про історію Білгород-Дністровського

У XII – XIV століттях місто було відоме під назвою Аккерман. А після того, як у 1918 році воно увійшло до складу української держави, то зберегло свою назву. Востаннє його перейменували у 1944 роц, коли до історичної назви Білгород додали Дністровський, зокрема щоб відрізнятися від російського Бєлгорода. У 1999 році вже під назвою Білгород-Дністровський місто відсвяткувало свій ювілей, коли йому виповнилося 2500 років.

Чим ще захоплює це місто?

З огляду на його вік, у Білогород-Дністровському можна знайти величезну кількість історичних пам’яток. Найвідомішою є фортеця Аккерман – середньовічна оборонна споруда на березі Дністровського лиману, який є одним із найбільших і найбільш збережених в Україні. Достеменно невідомо, коли було її закладено. Нині її засновниками більшість істориків вважають генуезців, що прийшли у Причорномор'я у ХІІІ столітті, пише "Україна Інкогніта".

Серед інших цікавинок вирізняються купецький особняк Феміліді, особняк Ярошевича, на території якого розкинувся симпатичний дворик з кованою огорожею та скульптурами, та церква Іоанна Предтечі, повідомляє Andy Travel.

Що подивитися у Білгород-Дністровському: дивіться відео

Де розташований найстаріший міст в Україні?

Мовиться про Замковий міст у Кам'янці-Подільському. За однією з версій, його збудували римляни у II столітті нашої ери, коли прямували на схід. Утім, першу письмову згадку про міст датують 1494 роком.

Інша поширена його назва – Турецький міст, що пов'язана із серйозною реконструкцією під час турецького контролю над містом у XVII столітті. Після цього відбувалося ще кілька реконструкцій.

У часи Другої світової війни радянські війська підірвали міст під час відступу, і його відбудували лише у 1949 році. У 2006 році провели новітню реконструкцію, і тепер міст 38 метрів заввишки та 136 завдовжки.​

Докладніше про найстаріший міст в Україні та що можна побачити біля нього – в матеріалі 24 Каналу.