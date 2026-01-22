Спочатку був тріасовий, потім юрський, а потім крейдовий періоди, коли жили різні динозаври. Про це повідомляє National Geographic.

Як вимирали динозаври?

Приблизно 66 мільйонів років тому наприкінці крейдового періоду відбулося масове вимирання більшості динозаврів. Існує версія, що причиною вимирання став астероїд діаметром понад 9,5 кілометра, що зіткнувся з нинішньою територією півострова Юкатан.

Палеонтологи довго сперечалися, чи перебували динозаври в занепаді до моменту падіння астероїда або ж вони процвітали та дали початок новим видам. Нещодавні розкопки в американських штатах Нью-Мексико та Монтана свідчать, що вони все ж процвітали до моменту удару. Зокрема, у Нью-Мексико знайшли рештки динозаврів, що датуються 340 тисячами роками до падіння астероїда.

Які динозаври стали останніми, що жили на Землі?

Серед динозаврів, які домінували до падіння астероїда на доісторичній території, яка сьогодні є штатом Нью-Мексико, були справжні гіганти. Зокрема, величезний травоїдний аламозавр, який мав довгу шию. За словами палеонтолога Стівена Бруссате з Единбурзького університету, його розміри можна порівняти з розмірами реактивного літака. Він міг досягати 24 метрів у довжину та важити понад 30 тонн.

Крім того, в західній частині Північної Америки, а саме у формаціях Хелл-Крік і Форт-Юніон, вчені виявили рештки, що свідчать про існування наземних видів до зіткнення. За результатами досліджень такі динозаври, як тиранозавр, трицератопс, едмонтозавр і анкілозавр, населяли стародавні заплави, що збереглися навколо Скелястих гір.

Однак південніше, у Нью-Мексико, під час крейдового періоду низинами бродила інша група динозаврів, серед яких були лопатоклювий критозавр, трирогий торозавр і броньований гліптодонтопельта.

За результатами досліджень, динозаври, виявлені в Нью-Мексико та у формаціях Хелл-Крік та Форт-Юніон, жили приблизно в один і той самий час. Датується він періодом у пів мільйона років до падіння астероїда.

Ба більше, дослідники переконують, що динозаври не тільки процвітали аж до моменту свого вимирання, але й останні динозаври Північної Америки були поділені на різні угруповання видів залежно від місця їхнього проживання. Науковцям це явище відомо, як "провінційність", коли нові види еволюціонують у географічних осередках і часто відокремлюються один від одного відмінностями в рослинності, температурі та інших природних явищах.

