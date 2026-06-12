Ба більше, сон у птахів не такий, як у ссавців. Про це розповіла орнітологиня Ганна Кузьо у коментарі 24 Каналу.

Повна розмова Птахи можуть спати у польоті та долати десятки тисяч кілометрів: інтерв'ю з орнітологинею Ганною Кузьо

Які саме птахи можуть спати у польоті?

Передусім це серпокрильці. За словами Ганни Кузьо, це єдині такі птахи в Україні, які взагалі все життя проводять у польоті.

"Умовно кажучи, вилітають з гнізда, і все", – підкреслює орнітологиня.

Також можуть спати у польоті фрегати, альбатроси та арктичний крячок. Однак, користуючись повітряними потоками, вони можуть спати під час польотів над океанами. Натомість серпокрильці здатні літати над суходолом.



Такий вигляд має серпокрилець / Фото Олега Марцуна

Як у птахів відбувається сон?

Ганна Кузьо зауважує, що у птахів немає такого глибокого сну, як у ссавців, зокрема людей. І фази у них відбувається інакше. У птахів півкулі почергово можуть відпочивати – спочатку одна, а потім друга.

Те ж саме з очима: одне око може бути відкритим, а інше закритим. Таке можна спостерігати, наприклад, у качок. Коли ті відпочивають, то завжди ховають голову під крило. Але одне око у них постійно стежить, чи немає небезпеки. Спочатку у них залишається відкритим, умовно, ліве око, потім – праве. Тобто у них півкулі працюють по черзі,

– зазначає вона.

Орнітологиня додає, що щось подібне може відбуватись і у перелітних птахів.

Що ще відомо про серпокрильців?

За словами біолога та натураліста Олега Марцуна, серпокрилець – це птах, який вирішив: "навіщо ходити, якщо можна літати?" Він майже не сідає, і якщо опинився на землі – отже, щось пішло не так.

Серпокрильці прилітають в Україну у травні. А зникають уже у серпні.

Вони – як шумне, невидиме в повітрі свято, що накочується зграйкою з гучними викриками та неймовірною швидкістю. Коли відлітають – без них вечори стають нуднішими, повітря – спокійнішим, а небо – пустішим,

– каже він.

Біолог додає, що удень серпокрильці літають десь далеко – над річками, полями, над дахами та горизонтом. Спершу вони хаотично снують у височині, а потім, як за сигналом, збираються у зграйки та з криками зриваються вниз, пролітаючи по кільцю навколо будинків. Надвечір повертаються до своїх гнізд.

У серпокрильця вузькі, вигнуті крила-серпики – звідси й назва. Ці крила, разом зі стрілоподібним тілом, роблять його живим літальним апаратом. У польоті серпокрилець, мов стріла, впізнаєш одразу.

Їхній голос – пронизливе "сріііі", яке звучить, як тривожний будильник. Коли серпокрильці пролітають зграйкою над містом, це ніби хтось випустив пташину версію джетів.

Гніздяться серпокрильці у щілинах стін, під дахами, у старих будівлях, у шпарах скель. Але все життя – у повітрі. Вони не лише сплять у польоті, а і їдять, п'ють дощову воду на льоту, залицяються та паруються просто на ходу.

Якби їм не треба було відкладати яйця – вони б і про землю забули,

– підкреслює Олег Марцун.

Щодо полювання, то ці птахи летять з відкритим дзьобом і просто просіюють повітря. Очі у цей час можуть бути заплющені. За один день серпокрилець може зловити тисячі комах – практично все, що літає: мушки, комарі та дрібні жуки.

Дивіться відео про серпокрильців – іноді їх ще називають стрижами

Які птахи прилітають зимувати в Україну?

Не всі птахи відлітають з України у теплі краї. Також є ті, що навпаки у нас знаходять сприятливі умови для гніздування.

Найвідоміші – це снігурі. У нас їх можна зустріти на Поліссі та у Карпатах.

До прикладу, у Карпатах чим вище підіймаєшся, тим більше там умови стають схожими на північні. А саме на Півночі Європи снігурі здебільшого гніздяться. І це стосується не лише снігурів. Карпати за своїми кліматичними умовами та рослинністю підійдуть багатьом птахам, які більше живуть у північних частинах Європи чи України,

– пояснює Ганна Кузьо.

Також у парі зі снігурами до нас на зиму прилітають чижі. Вони мають зеленкувато-чорне забарвлення. Крім того, прилітають до нас омелюхи. Щоправда, вони роблять це не щороку та у різній кількості.

Докладніше про птахів, які прилітають на зиму в Україну, – у матеріалі 24 Каналу.