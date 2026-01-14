В цих собак найміцніший зв'язок зі своїми господарями: ветеринари назвали породи

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Your Tango.

Дивіться також Розмах крил довший за маленький літак: що відомо про найважчого птаха, який коли-небудь літав

Які собаки мають найміцніший зв'язок зі своїми господарями?

Німецьких вівчарок зазвичай вважають агресивними або страшними собаками. Однак ця порода є однією із найсміливіших. Вона відома своєю відданістю, впевненістю, інтелектом та готовністю ризикувати життям, аби захистити своїх близьких.

Лабрадор-ретривер – це одна з порід собак, які формують найміцніші звʼязки зі своїми господарями. Він відомий своїм ласкавим характером. Ветеринари кажуть, що "темперамент лабрадора-ретривера частково робить їх такими популярними домашніми тваринами".

Золотистий ретривер відомий своєю надзвичайною грайливістю, лагідністю та високим інтелектом. Їх також описують як ласкавих, врівноважених та прагнути догодити.

Боксер. За словами ветеринарного техніка Дженна Стреговскі, боксери є гарними сімейними собаками, тому здебільшого мають дружній, грайливий характер та понад усе люблять людей.

Коллі вирізняється своєю відданістю та ласкавістю. Також коллі не має жодних труднощів у налагодженні звʼязку з людьми, яких вони люблять найбільше.

Інші породи:

Кавалер,

Бігль,

Такса,

Акіта,

Ротвейлер,

Великий піренейський гірський собака.



Такса – одна з собак, яка має дуже міцний звʼязок з господарем / Фото Unsplash (Alondra Pavón)