Протягом 16 років поспіль Глобальний індекс гендерного розриву очолює Ісландія та залишається єдиною економікою, яка з 2022 року подолала понад 90% свого гендерного розриву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Глобальний звіт щодо Гендерного розриву та "Гендер в деталях".

У яких країнах також високий ступінь гендерної рівності?

До першої десятки рейтингу, окрім Ісландії, входять:

Фінляндія;

Норвегія;

Велика Британія;

Нова Зеландія;

Швеція;

Молдова;

Намібія;

Німеччина;

Ірландія.

Це означає, що в цих країнах жінки мають найвищий показник рівного доступу до освіти й охорони здоров'я, а також політичного та економічного життя.

Аналіз охоплює всього 148 країн, із них: 51 країну з високим доходом (61% з яких у Європі), 41 країну з доходом вище за середній (34% з яких у Латинській Америці та Карибській затоці), 40 країн з рівнем доходу нижче від середнього та 16 із низьким доходом (у цих двох групах переважають країни Африки на південь від Сахари — 40% і 94% відповідно).

Цікаво, що гендерну рівність найшвидше досягне не Європа, а Латинська Америка. Щоправда, це станеться аж у 2082 році.

Керуюча директорка Всесвітнього економічного форуму Саадія Західі зазначила, що "економіки, які досягли прогресу в напрямку гендерної рівності, позиціонують себе як більш сильні, інноваційні та стійкі до економічних змін".

Жінки на керівних посадах: що відомо?

Відповідно до звіту, попри те, що жінки становлять 41,2% світової робочої сили, лише 28,8% з них досягають керівних посад. У період з 2015 по 2024 рік частка жінок у вищому керівництві зросла з 25,7% до 28,1%, але після 2022 року прогрес сповільнився.

У Норвегії – першій країні, яка запровадила обов'язкове 40% представництво жінок у раді директорів, кількість місць для жінок у радах директорів зросла із 17% до 40% лише за три роки. Сьогодні Норвегія та Франція майже досягають гендерного паритету в радах директорів, і жодна з компаній не задекларувала зниження ефективності.

Загалом жінки займають лише 27,2% парламентських місць і обіймають 22,9% міністерських посад у світі.

На міністерському рівні п'ять європейських економік (Естонія, Фінляндія, Ісландія, Іспанія та Велика Британія) і дві з Латинської Америки та Карибського басейну (Чилі й Нікарагуа) досягли повного гендерного паритету. На противагу цьому Угорщина, Азербайджан, Пакистан, Саудівська Аравія та Вануату мають повністю чоловічі міністерські кабінети. Повного паритету в парламентському представництві досягли Мексика, Нікарагуа, Руанда та Об'єднані Арабські Емірати, тоді як Оман залишається єдиною економікою без жодної жінки в національному парламенті у 2025 році.

Щодо парламентських місць, згідно з даними ООН, лише у шести країнах 50 відсотків і більше жінок представлені в парламенті в одній або нижніх палатах: Руанда (64%), Куба (56%), Нікарагуа (55%), Андорра (50%), Мексика (50%) і Об'єднані Арабські Емірати (50%). Ще 21 країна досягла або перевищила 40 відсотків, зокрема дев'ять країн у Європі, шість у Латинській Америці та Карибському басейні, п'ять в Африці та одна в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Чи є країна, де немає жодної жінки?