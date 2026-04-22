Та серед них є птах, чий політ давно привертає увагу орнітологів зовсім з іншої причини, інформує BBC Wildlife Magazine. Його рух у повітрі настільки повільний, що під час окремих періодів здається, ніби він не летить, а буквально зависає над землею.

Цікаво Загублені міста, які знайшли випадково: Троя, Мачу-Пікчу та відкриття, що змінили історію

Чому цей птах вважається найповільнішим у світі?

Саме американський вальдшнеп вважається видом, який демонструє одну з найнижчих зафіксованих швидкостей тривалого польоту серед птахів. Під час шлюбних польотів самці можуть рухатися зі швидкістю близько 8 кілометрів на годину. Такі дані наводять у Книзі рекордів Гіннеса, а також у матеріалах орнітологічних організацій, зокрема Національного товариства Одюбона у США.

Американський вальдшнеп мешкає на території Північної Америки. Він належить до родини вальдшнепових, представники якої трапляються також у Європі та Азії. Основне середовище його життя – лісові ділянки з вологим ґрунтом. Живиться цей птах переважно черв’яками, комахами та насінням. Для пошуку їжі використовує довгий дзьоб, яким легко проникає в землю.

Попри репутацію, американський вальдшнеп здатний короткочасно розганятися до 48 кілометрів на годину. Проте саме під час шлюбних демонстрацій його політ стає максимально неквапливим. Дослідники звертають увагу і на його рух на землі – птах пересувається характерною ритмічною ходою. Є припущення, що такі рухи змушують черв’яків активніше ворушитися в ґрунті, полегшуючи пошук їжі.

Водночас науковці зазначають, що питання найповільнішого польоту не має абсолютно остаточної відповіді, оскільки джерела перших вимірювань не завжди можна точно перевірити. Крім того, існують й інші види, політ яких також викликає дискусії – зокрема ті, що здатні зависати у повітрі, як колібрі.

Який птах найшвидший у світі?

Коли цей птах починає атаку, людське око часто встигає побачити лише темну тінь, пише Audubon. За кілька секунд усе вже закінчено – здобич схоплена, а сам мисливець знову набирає висоту. Саме так полює сапсан – птах, якого вважають найшвидшим у світі.

У горизонтальному польоті сапсан не виглядає рекордсменом – його звичайна швидкість приблизно така, як у багатьох великих хижих птахів. Але під час пікірування ситуація змінюється кардинально. Склавши крила й майже вертикально падаючи вниз, він може розганятися більш ніж до 320 кілометрів на годину, а за деякими зафіксованими спостереженнями – навіть швидше. Саме тому жоден інший птах у природі не перевершує його в момент атаки.

Секрет такої швидкості – не лише в силі. Тіло сапсана працює як дуже точна аеродинамічна конструкція: вузькі крила, сильні грудні м’язи, жорстке пір’я і навіть спеціальна будова ніздрів, яка не дає повітрю занадто різко вдаряти під час стрімкого спуску. Інакше на такій швидкості він просто не зміг би дихати.