Але останнім часом біологи дедалі частіше переходять від гучних ідей до дуже конкретних експериментів. Причому іноді все починається з речей, які на перший погляд здаються доволі простими – наприклад, зі спроби виростити звичайне курча без звичного яйця. Саме такий експеримент зараз привернув увагу наукового світу.

Що відомо про курчат зі штучного яйця?

Перші курчата, вирощені у штучному яйці, вже вилупилися живими – і це відкриття одразу привернуло увагу не лише біологів, а й прихильників ідеї "повернення" вимерлих тварин. Науковці вважають, що технологія може стати важливим кроком у майбутніх спробах відтворення видів, які давно зникли з планети, розповідає Discover magazine.

Експеримент провела компанія Colossal Biosciences – саме та, що раніше заявляла про амбітні плани повернути шерстистого мамонта та інших вимерлих тварин. Цього разу дослідники працювали з птахами. Їм вдалося виростити ембріони курчат у спеціальній штучній оболонці, яка замінювала звичайне яйце.

Найважливіше те, що частина курчат не просто розвинулася, а успішно вилупилася живою та здоровою. Для вчених це стало доказом, що технологія справді може працювати поза межами теорії. Система виглядає доволі незвично.

Замість традиційної шкаралупи ембріон розвивається у прозорому контейнері зі спеціальним живильним середовищем. Дослідники можуть постійно стежити за ростом, рівнем кисню та розвитком судин. У звичайному яйці значна частина цих процесів прихована від спостереження.

Напівпроникний матеріал дозволяє кисню проходити крізь нього так само легко, як і справжня яєчна шкаралупа, водночас утримуючи вологу, Це справді спеціалізована дуже тонка мембрана, яка забезпечує справді ефективний газообмін, і саме для цього неймовірно сконструйована яєчна шкаралупа,

– каже науковець Паск.

Саме через це технологію вже називають потенційним проривом для біології птахів. Вона може допомогти не лише у вирощуванні ембріонів, а й у генетичних дослідженнях, збереженні рідкісних видів та експериментах із відновлення зниклих тварин.

Особливу увагу привернула згадка про моа – велетенських нелітаючих птахів, які колись жили у Новій Зеландії й вимерли кілька сотень років тому.

Colossal Biosciences прямо пов’язує нову технологію з майбутніми дослідженнями у сфері de-extinction – тобто спроб повернення вимерлих видів. Ідея полягає в тому, що штучне яйце потенційно дозволить вирощувати ембріони навіть у ситуаціях, коли звичайне природне яйце отримати неможливо.

Для науковців це особливо важливо у випадку рідкісних або вимерлих птахів, де кожен біологічний матеріал має величезну цінність. Втім, навіть автори дослідження визнають: до реального "повернення" вимерлих тварин ще дуже далеко.

Поки що йдеться радше про технологічний фундамент, а не про готову можливість відроджувати види. Попри це, сама поява живих курчат зі штучної системи інкубації вже стала однією з найбільш незвичних біологічних новин останнього часу.

Хто такі моа і чому важливо їх відновити?

Моа – це велетенські нелітаючі птахи, які колись жили в Новій Зеландії. Найбільші з них сягали понад 3 метрів заввишки, тож це були найвищі птахи, які ходили Землею. Вони не мали крил, харчувалися рослинами й тисячоліттями були частиною місцевих екосистем – поїдали листя, пагони дерев і кущів, впливали на рослинність та природний баланс острові Зникли моа приблизно 600 років тому, невдовзі після прибуття до Нової Зеландії перших полінезійських поселенців, інформує Тhe Guardian.

Сьогодні про цих птахів нагадують перекази маорі, кістки, рештки муміфікованих тканин і поодинокі пера. Саме тому ідея повернення моа звучить так гучно: йдеться не просто про "воскресіння" давньої тварини, а про спробу відновити вид, який був важливою частиною природи й культури Нової Зеландії.

Американська компанія Colossal Biosciences заявила, що хоче додати моа до списку видів, які намагається відродити. У цьому переліку вже є шерстистий мамонт, додо й тасманійський тигр. Компанія планує працювати з ДНК із викопних решток, а потім редагувати гени найближчих живих родичів моа – зокрема ему.

За задумом, таких птахів могли б виводити й випускати в закриті природні зони. Та навколо цієї ідеї багато суперечок. Прихильники вважають, що технології "відновлення" можуть повернути екосистемам утрачені функції й допомогти нинішнім видам, які вже опинилися на межі зникнення. Критики відповідають жорсткіше: справжнього моа повернути неможливо, бо геном – це ще не вся тварина.

Поведінка, навчання, середовище і культура виду теж мають значення. Тому частина науковців вважає, що йдеться радше про створення нового генетично зміненого птаха, схожого на моа, а не про реальне повернення зниклого виду. Саме тому питання "чи важливо відновити моа" не має простої відповіді.

З одного боку, така технологія може стати проривом для збереження природи. З іншого – вона не повинна відволікати від порятунку тих видів, які ще живі й зникають просто зараз. Тут головна інтрига не лише в тому, чи зможуть науковці створити птаха, схожого на моа. Важливіше інше – чи буде для нього місце у сучасному світі.

