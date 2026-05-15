Вже завтра українці вболіватимуть за гурт LELÉKA у фіналі пісенного конкурсу Євробачення. Вікторія Лелека виконує пісню Ridnym під акомпанемент бандуриста Ярослав Джуся – і це вперше звуком інструменту насолоджується така широка аудиторія.

Що таке бандура?

Бандура — це унікальний український національний щипковий інструмент, який поєднує в собі риси лютні та гусел. Вона має характерний овальний корпус (спідняк) та коротку шийку, проте її головною особливістю є велика кількість струн: від 12 – 15 у давніх зразках до 65 і більше в сучасних академічних інструментах, розповідає Dovidka.

На відміну від гітари, на бандурі струни не притискають до грифа, а видобувають звук щипком пальців, що наближає її техніку виконання до арфи. Історія бандури нерозривно пов’язана з козацькою добою та діяльністю кобзарів – мандрівних співців, які були носіями народної мудрості та духовності. Для козаків бандура була не лише розвагою, а й символом лицарської честі. Кобзарі виконували під її акомпанемент думи та історичні пісні, розповідаючи про героїчні битви, неволю та прагнення волі.

Як звучить бандура: дивіться відео

У ті часи гра на бандурі вважалася священною справою, а самі виконавці користувалися величезною пошаною в суспільстві.

Конструкція бандури еволюціонувала протягом століть. Старосвітська бандура була легшою, мала дерев’яні кілки та меншу кількість струн, що дозволяло кобзарям носити її з собою під час подорожей. Сучасна ж академічна бандура – це складний механічний пристрій. Вона обладнана металевими перемикачами для зміни тональності, що дозволяє виконувати на ній не лише народний фольклор, а й складні класичні твори Баха, Моцарта чи сучасні джазові композиції.

Окремою трагічною сторінкою в історії інструмента є 1930-ті роки, коли радянська влада намагалася знищити кобзарство як явище. Традиційні виконавці переслідувалися, а сама бандура зазнала примусової реформації, щоб "вписатися" у формат радянських народних ансамблів. Проте, попри репресії, дух бандури зберігся, і сьогодні ми спостерігаємо справжній ренесанс інструмента. Він перестав бути лише музейним експонатом, ставши частиною сучасної поп- та рок-культури.

Коли винайшли бандуру?

Точну дату створення бандури встановити складно, оскільки вона еволюціонувала протягом століть із давніших струнних інструментів. Перші письмові згадки про "бандуристів" у польських хроніках датуються 1441 роком, де описується придворний музикант короля Сигізмунда I, зазначає Vntu. Проте вважається, що як самобутній інструмент бандура почала формуватися в Україні у XV – XVI століттях, виокремившись із родини європейських лютень та східних інструментів, що потрапляли на наші землі через торгові шляхи.

Протягом XVII століття, у часи розквіту козацтва, бандура набула своєї класичної форми та стала невід’ємною частиною життя Запорозької Січі. На відміну від тогочасної європейської лютні, українські майстри почали додавати на корпус інструмента "приструнки" – додаткові короткі струни, які не притискалися до грифа. Це дозволило розширити діапазон звучання та створити той унікальний сріблястий тембр, який ми знаємо сьогодні.

Старезний дід, з бандурою, сидить на могилі. Зразу в темноті тільки слабо рисується його силует, він вдивляється в пожежу й декламує глухо, іронічно: Еней був парубок моторний І хлопець хоч куди козак!

– так почав Іван Франко свою поему "Великі роковини.

Саме в цей період бандура стала основним інструментом кобзарів. У XIX столітті відбулася ще одна важлива трансформація: бандура почала перетворюватися з народного інструмента на професійний. Музиканти-конструктори, такі як Гнат Хоткевич, на початку XX століття систематизували гру на бандурі та розробили нові типи інструментів, що дозволяли виконувати складні академічні твори.

