Петро Болбочан закарбувався в національній пам’яті як тріумфатор, що звільнив Крим, хоча фінал його життя став трагічним – розстріл за наказом власного уряду. Історики називають його похід 1918 року найяскравішим моментом визвольних змагань, розповідає "Суспільне.Крим".

Як Болбочан здійснив легендарний подвиг

На відміну від багатьох тогочасних лідерів, Болбочан мав реальні перемоги над російськими військами, що робило його постать винятковою. Навесні 1918 року статус півострова був неочевидним: за Берестейським миром УНР визнали незалежною, але приналежність Криму залишалася предметом суперечок між Україною, Німеччиною та більшовиками.

10 квітня штаб Болбочана отримав таємну директиву: випередити німців та першими дістатися Севастополя. Українському уряду було вкрай важливо повернути Чорноморський флот під свій прапор, щоб кораблі не стали трофеєм союзників.

Командування Кримської групи / Фото з книги Сергія Громенка "Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року"

Кримська група діяла блискавично. Використовуючи "козацьку хитрість", військові перехоплювали телеграфні повідомлення більшовиків і подавали у штаб ворога дезінформацію, вдаючи з себе відступаючі загони "червоних". Завдяки цій несподіванці українці без значного опору взяли Джанкой.

Більшовики на той момент були більше зайняті пограбуванням царських палаців та розправами над місцевими елітами, ніж обороною залізничних вузлів. Місцеве населення зустрічало Болбочана як визволителя. Кримські татари масово ставали до лав українського війська, допомагаючи розвідкою та провізією. Полковник навіть планував створити окрему кінну дивізію з кримських татар.

Чому Болбачана стратив власний уряд?

Проте після стрімкого взяття Сімферополя наступ був зупинений ультиматумом Німеччини. Попри успіх операції, Київ відкликав війська, щоб не псувати стосунки з німецькими партнерами, розповідає "Радіо Свобода".

Подальша доля полковника була драматичною. Після падіння Гетьманату він очолив Лівобережну групу, але через рішення відступити з Харкова для збереження армії його звинуватили у зраді. 28 червня 1919 року полковника розстріляли.

Навіть під час страти солдати двічі відмовлялися стріляти у свого командира. Сьогодні ж історія Болбочана слугує доказом того, що український контроль над Кримом – це не лише сучасна мета, а історична справедливість, реалізована ще століття тому.

