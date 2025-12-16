Про це пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Де заборонено носити високі підбори: 99% людей про це не знають

Що тримає Бермудські острови на плаву?

За даними вчених, виявлено дивний шар гірських порід завтовшки 20 кілометрів (12,4 милі) під океанічною корою під Бермудськими островами. Такий рівень товщини ніколи не спостерігався в жодному іншому подібному шарі у світі.

Один із сейсмологів пояснив, що "зазвичай у вас є нижня частина океанічної кори, а потім, як очікується, знаходиться мантія, але на Бермудських островах є інший шар, розташований під корою, в межах тектонічної плити, на якій розташовані Бермудські острови".

Хоча походження цього шару не зовсім зрозуміле, це може пояснити таємницю Бермудських островів, розповів сейсмолог виданню. За його словами, острів розташований на океанічному підйомі, де океанічна кора вища за навколишнє середовище. Але немає жодних доказів будь-якої тривалої вулканічної активності, яка б спричиняла цей підйом – останнє відоме виверження вулкана на острові сталося 31 мільйон років тому.

Ця структура працює як "пліт". Вона піднімає океанське дно приблизно на 500 метрів і не дає островам затонути. Вчені припускають, що цей гігантський шар утворився під час останнього виверження, коли мантійна порода "впорснулася" в кору і там застигла.

"Під Бермудськими островами досі залишається матеріал, що залишився з часів активного вулканізму, який потенційно допомагає утримувати їх як цю область високого рельєфу в Атлантичному океані", – розповіла Live Science Сара Мацца, геологиня.

За її словами, склад порід вказує на те, що цей матеріал походить із глибин мантії і, ймовірно, потрапив туди ще під час формування суперконтиненту Пангея (між 900 і 300 мільйонами років тому).

"Той факт, що ми знаходимося в районі, який раніше був серцем останнього суперконтиненту, є частиною історії, яка робить це місце унікальним", – зазначила вона. Зараз дослідники планують вивчити інші острови світу, щоб зрозуміти, чи справді Бермуди є єдиним місцем на Землі з таким "фундаментом".

Дивіться також Для чого на монетах ребристі краї: справжня причина, про яку мало хто знає