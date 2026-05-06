Мовиться про бугая. Адже ці птахи чудово маскуються під колір очерету, повідомляє орнітолог і керівник наукового відділу "Тузлівських лиманів" Іван Русєв.

Чим унікальний бугай?

Як підкреслює Іван Русєв, можна проїхати або пройти поряд і не помітити цю пташку. Гнізда вона влаштовує у глухих чагарниках очеретів або на деревах.

Ба більше, маскується бугай під час полювання так, що його неможливо відрізнити від очерету. Видивляється здобич цей птах, повільно прогулюючись. Але не менш вміло він полює із засідки – вбиваючи жертву миттєвим ударом дзьоба. Найприятливіша пора для полювання у нього починається одразу після сходу сонця.

Для кращого маскування птах підіймає дзьоб догори, також витягує голову та шию вертикально вгору. Навіть може погойдуватися у такт рухам навколишньої рослинності. Грає свою роль і його забарвлення. Таким чином, вона буквально зливається з фоном – осокою або високою травою, пише проєкт Animalia.



Так бугай маскується в очереті / Фото Даші Бузовської

У разі загрози бугай повільними, ледь помітними кроками намагається зникнути з горизонту та водночас незмінно демонструє ворогу своє смугасте черевце. Від надто наполегливого агресора птах відбивається ударами міцного дзьоба та лише у найекстремальніших ситуаціях рятується втечею, повідомляє проєкт "Пернаті друзі".

Через таку особливість він надзвичайно рідко потрапляє на очі. Найчастіше його можна побачити у польоті над водою або рослинністю. Зазвичай таке трапляється вранці або ввечері. Цю пташку бачили переважно у сутінках, передає eBird.

Також Іван Русєв показав, який вигляд має бугай. За його словами, їхні шляхи випадково перетнулися на околицях очеретяного масиву, дослідник його зафільмував.

Що ще відомо про цього птаха?

Орнітологиня Ганна Кузьо зазначає, що бугай – це насправді чапля. І він є одним за найпотайніших птахів, що належать до цієї родини.

"Інтроверт з дивовижним голосом і стилем спілкування", – підкреслює вона.

Але відрізняє бугая від інших чапель те, що він полюбляє лазити очеретом. А не стоїть по коліна у воді цілими днями у всіх на виду, додає науковиця.

Хоча це і найменший птах з родини чапель розміром з голуба, однак бугай чи не найкремезніший за інших – особливо через звичку тримати голову втягнутою у плечі. Водночас тіло у нього – досить масивне та він має дуже сильний і гострий кинджалоподібний дзьоб. На довгих пальцях розміщені гострі кігті.

Назвали цю пташку на честь бугая фермерського. Річ у тім, що вона видає специфічні звуки, які посилюються резонатором стравоходу. Через це нерідко їх порівнюють з ревом бика.

Почув такі звуки дивні, як насос качає. Причому рано-вранці, о шостій ранку. Я питаю дружину: "Чого фермер так рано насос вмикає? Воду з річки ж качають усі". Вона каже: "Це не фермер, це бугай",

– так про зустріч із цією пташкою розповідав майстер народних інструментів Андрій Лопушинський, передає Ukraïner.

Характерне гучне глухе "у-бу" – це особливість самців бугая у шлюбний період, який починається у березні. Цей голосний крик розноситься дуже далеко вночі та вечорами. Так самці сповіщають про свою присутність.

Крім того, такі звуки призначені для відлякування суперників. Варто тільки непроханому гостю перетнути кордон чужої території, як хазяїн тут же кидається у бійку.

Харчується бугай переважно дрібною рибою, пуголовками, комахами та їхніми личинками, а також безхребетними. За нагоди полює на гризунів, а також пташенят виводкових птахів. Але найбільше на світі полюбляє вугрів – від його гострого дзьоба цих змієподібних риб не рятує навіть дуже слизька шкіра.

Який вигляд має бугай?

Його маса тіла становить від 1 до 2 кілограмів. Можуть вирости ці птахи до 70 – 80 сантиметрів завдовжки.

Шия у цього птаха довга та дуже пластична. Очі – дуже широко розставлені, а ноги – досить довгі та вкриті зеленувато-жовтими лусками.

Забарвлення бугая – типово захисне. У дорослого птаха оперення вохристо-жовте, із численними чорно-бурими рисками та смугами:

тім'я – чорно-буре;

"вуса" – темно-бурі;

дзьоб – жовтуватий;

ноги – зеленуваті;

райдужна оболонка ока – жовтогаряча.

Молодий птах є світлішим. Його верхня частина голови та "вуса" – просто бурі.

Де його можна зустріти?

Ареал бугая охоплює Європу, Азію й Африку – від Китаю та Японії до Саудівської Аравії та Туреччини.

Країни, де поширений бугай:

Китай,

Японія,

Північна Корея,

Південна Корея,

Монголія,

Тайвань,

Іспанія,

Португалія,

Франція,

Фінляндія,

Велика Британія,

Албанія,

Австрія,

Бельгія,

Боснія та Герцеговина,

Болгарія,

Хорватія,

Данія,

Естонія,

Німеччина,

Греція,

Угорщина,

Італія,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Чорногорія,

Нідерланди,

Польща,

Румунія,

Сербія,

Словаччина,

Словенія,

Швеція,

Швейцарія,

Алжир,

Єгипет,

Лівія,

Марокко,

Туніс,

Білорусь,

Молдова,

Росія,

Україна,

Індія,

Бангладеш,

Камбоджа,

Лаос,

Малайзія,

М'янма,

Непал,

Філіппіни,

Шрі-Ланка,

Таїланд,

В'єтнам,

ПАР,

Ангола,

Ботсвана,

Камерун,

Центральноафриканська Республіка,

Малаві,

Мозамбік,

Намібія,

Нігер,

Нігерія,

Судан,

Танзанія,

Уганда,

Замбія,

Ємен,

Афганістан,

Вірменія,

Азербайджан,

Бахрейн,

Кіпр,

Грузія,

Іран,

Ірак,

Ізраїль,

Йорданія,

Казахстан,

Кувейт,

Киргизстан,

Ліван,

Оман,

Пакистан,

Палестинська держава,

Катар,

Саудівська Аравія,

Сирія,

Таджикистан,

Туреччина,

Об'єднані Арабські Емірати,

Узбекистан,

Чехія,

Північна Македонія.

Деякі перелітні популяції гніздяться у помірному кліматичному поясі, а з настанням зимового холоду відлітають на південь. Популяція, що гніздує у Центральній Європі, часто проводить зиму на півдні рідного континенту або у Північній Африці. Азійські бугаї не полишають на зиму свого континенту, а тільки перелітають у місця з м'якшим кліматом. Осілі популяції бугаїв мешкають у деяких регіонах Північної та Південно-Східної Африки.

В Україні їх можна зустріти всюди, окрім гірських і степових районів. У нас це гніздовий перелітний птах. Щоправда, окремі особини зимують біля Дніпра та Дунаю. Мешкають ці птахи зазвичай на широких заболочених місцевостях, де обов'язковими є очеретяні зарості. Це можуть бути болота, береги озер і ставків, зарослі береги тихих річок.



Бугаї полюбляють широкі заболочені місцевості, де обов'язковими є очеретяні зарості / Фото Sudak Fishing

Який спосіб життя у бугаїв?

У сезон гніздування бугай займає певну ділянку. Кожен самець визначає кордони своїх володінь і запекло оберігає їх від вторгнення суперників.

Однак поза гніздовим сезоном цей птах веде життя відлюдника-самітника у гущині очерету. Літає рідко та у польоті тримається дуже низько над очеретом. Швидкий, ширяючий політ цього птаха трохи нагадує політ сови. У летючого бугая добре помітні заокруглені крила та витягнуті назад ноги. Іноді птах видає на льоту гучні каркання.

А пересуваючись сушею, бугай спритно пробирається в гущині очерету та швидко залазить на його високі стебла. Також на стебла очерету полюбляють залазити пташенята бугаїв.



Так літає бугай / Фото Юрія Мухіна

Протягом всього гніздового сезону один самець може мати одну або кілька партнерок. Якщо тільки одна самиця вирішить створити з ним сім'ю, тоді самець буде разом з нею вигодовувати пташенят. А якщо набереться цілий гарем, то годувати потомство будуть тільки самиці.

Самиці однієї родини будують гнізда у межах території самця на відстані не більше як 15 – 20 метрів одне від одного. Самиця або партнер будують гніздо із сухих стебел очерету, вистилаючи лоток м'якими частинами рослин.

У квітні – травні самиця відкладає 5 – 6 яєць із матовою шкаралупою оливково-бурого кольору та самостійно насиджує кладку протягом 25 – 26 днів. У перші дні мати годує пташенят напівперетравленою їжею, а пізніше викладає корм на край гнізда.

За 15 – 20 днів після своєї появи пташенята залишають гніздо, але все ще тримаються поблизу. Поки самиця займається пошуками харчів, молодь ховається серед очерету та завмирає у звичну позу за першої ж ліпшої небезпеки.

За 50 – 55 днів пташенята злітають і стають повністю самостійними.

Що становить найбільше загрозу для бугаїв?

Передусім це господарська діяльність людини. Меліорація земель, яку неодмінно супроводжуватиме пониження рівня ґрунтових вод, призводить до зникнення великих заростей очерету.

Також залишає бугаїв без природного середовища існування забруднення вод, спуск води зі ставків та інших водойм з наступною очисткою дна та випалюванням очерету.

Тому у багатьох регіонах ці птахи зустрічаються все рідше. Зокрема, на початку XX століття бугаї повністю зникли з території Великої Британії. І лише нещодавно з’явилися там знову, однак їх популяція там все ще мізерна.

В Україні бугаї перебувають під захистом.

Не лише пташка: що ще в Україні називають "бугай"?

Таку назву також має народний ударний мембранний інструмент, який за оркестровою функцією замінює басолю чи контрабас. Використовують його у троїстих музиках, де він виконує функцію баса. Також застосовують як комедійний музичний елемент під час весіль і свят. За тембром звучання він нагадує ревіння бугая, звідси походить і назва, повідомляє Національний музей народної архітектури та побуту України.

Належить бугай до шнуро-фрикційних музичних інструментів (від італ. frictio — тертя), звук у яких видобувається тертям пальців по мембрані або по закріпленому в її центрі пучку конячого волосу (рідше — стебел рослин).

Бугай має форму невеликої дерев'яної діжечки, зверху обтягнутий шкіряною мембраною. Грають на ньому, смикаючи з проковзуванням за пучок волосу зволоженими у воді руками. Залежно від того, у якому місці пучка зупиняється рука, змінюється висота звука.

Точних відомостей про те, коли з'явився інструмент, немає. У XIX столітті бугай як обрядовий інструмент був присутнім у культурі молдован, поляків, чехів і румунів. В Україні найчастіше на ньому грають на Закарпатті.

Інші назви бугая – цеберко, бербениця, бербениха, бербенятко. Однак вони залежать від розміру та побудови. У різних конструкцій буває і різне звучання.

Активно про бугай заговорили після виступу проєкту ONUKA на Євробаченні у 2017 році. Тоді людей зацікавило, що це за інструмент, який видає такі дивні звуки, та як він працює.

Яку "невидиму" пташку також нещодавно помітили на Одещині?

Наприкінці квітня на території "Тузлівський лиманів" виявили родичку бугая – жовту чаплю. За словами Івана Русєва, це загадкова жителька Причорномор'я.

Вона веде досить потаємний спосіб життя, але її зовнішність і звички заслуговують на особливу увагу. Часто цю пташку називають "невидимкою". Адже коли вона нерухомо стоїть у заростях очерету – її вохристо-жовте забарвлення ідеально зливається із сухою рослинністю. Власне, через такий свій "костюм" її й називають чаплею жовтою.

