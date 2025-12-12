Назва ця не випадкова і сягає корінням у далеку історію. Про це пише 24 Канал з посиланням на КПІ.

Чому бенгальські вогники мають таку назву?

Бенгальські вогні отримали свою назву на честь регіону Бенгалія в Індії (історична провінція, нині частини Індії та Бангладеш).

Жителі регіону (бенгальці) ще в давні часи (приблизно з V – VIII століття) використовували подібні яскраві вогні для сигналів або святкувань. Вони спалювали суміші на основі селітри, сірки та інших компонентів у бамбукових трубках. Це давало яскраве полум'я, і назва "бенгальський" закріпилася за такими вогнями.



Бенгальські вогні придумали в Бенгалії / Фото Unsplash (Warren)

На Європу бенгальські вогні поширилися після відкриття торгівельних шляхів з Індією.

У багатьох мовах назва досі відсилає до Бенгалії: "бенгальські вогники", "Bengal lights" чи "bengalisches Feuer".

Загалом, в побуті люди користуються багатьма речами, про назву яких навіть не здогадуються. Наприклад, у багатьох є худі чи кросівки, де є так звані "зачіпки" в кінці шнурків, але вони навіть не задумувалися, що такі речі теж якось називаються. Відтак, є назва для невеликого шматочка пластику або металу на кінці шнурка.