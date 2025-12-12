У 2025 році Оззі побив світовий рекорд Гіннесса за довжиною язика серед собак, що нині живуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекорді Гіннеса.

Що відомо про рекорд Оззі?

Довжина язика Оззі становить 19,89 сантиметра. Він побив попереднє досягнення, що належало собаці Рокі з Блумінгтона, Іллінойс (12,7 сантиметра). Також Оззі перевершив рекорди людей – з найбільшим язиком серед жінок була Шанель Таппер (9,75 сантиметра), а серед чоловіків – Нік Стоберл (10,1 сантиметра).

Власниця собаки, Анджела Пік, розповіла, що сім’я дізналася про рекорд під час звичайного візиту до ветеринара для стрижки кігтів. Ветеринари виміряли язик від кінця морди до кінчика та виявили його рекордну довжину.

У нього завжди, із самого народження, був висунутий язик. Але з медичного погляду у нього все гаразд, ми кілька разів показували його ветеринару, і жодних проблем із зубами немає – просто язик аномально довгий,

– пояснює Анджела.



Оззі та його неймовірно довгий язик / Фото взято з фейсбуку Книги рекордів Гіннеса

Що відомо про життя Оззі?

Оззі з'явився у родини Пік, ще коли був цуценям. Увесь цей час сім'я спостерігала, як язик ріс разом із тілом і лапами собаки. Однак, як не дивно, Оззі рідко використовує свій язик для ніжних поцілунків чи прибирання крихт з підлоги.

"Кумедно, враховуючи особливості його язика, він майже не лиже. Він не цілується: підходить впритул до обличчя, ніжно пестить і треться носами, але нічого особливо не облизує", – розповідає Анджела.

Натомість мастиф воліє гратися у дворі зі своєю сім'єю, кататися на машині та стрибати вгору та вниз, як зайчик, коли збуджений.

"Він – неймовірно лінивий, але водночас дуже активний, що просто вражає. Він виходить надвір та стрибає, як кенгуру. Він – дуже грайливий. Іноді він не усвідомлює свій розмір, але він також знає, що не може нас повалити, тому що він більший за нас", – продовжила власниця собаки.



Оззі разом із сім'єю Пік / Фото Книга рекордів Гіннеса

Враховуючи такий великий язик, очевидно, що Оззі потрібна величезна кількість їжі, щоб протриматися весь день. Анджела підрахувала, що собака з'їдає приблизно половину глечика собачого корму на день. Він їсть корм для собак, призначений для активного способу життя. Лікарі з'ясували, що така їжа ідеально підходить тварині – не тільки для набору здорової ваги, але й тому, що це м'який корм, який йому легко їсти язиком.

Щоразу, коли Оззі виходить на вулицю, його величезний язик незмінно стає темою розмов, даруючи гарний настрій як дітям, так і дорослим. Анджела каже: незнайомці щоразу усміхаються, коли бачать їхнього собаку.

Власниця собаки додає: сім'я надзвичайно щаслива, що світ дізнався про унікальний талант їхнього улюбленця.

Які собаки живуть найдовше?

Ланкаширський Хілер – від 12 до 16 років

Чихуахуа – від 14 до 16 років

Тибетський спанієль – від 12 до 16 років

Докладніше про ці та інші породи довгожителів серед собак читайте в матеріалі 24 Каналу.