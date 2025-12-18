Про цю "архітектурну особливість" розповість 24 Канал з посиланням на travel and leisure.

Чому в готелях немає 13-го поверху?

Причина в трискайдекафобії, або страху перед числом 13. Це може призвести до тривоги та глибокого бажання уникати всього, що пов'язано з числом 13, чи то побачення, номер чи навіть поверх у готелі.

Комусь страх перед числом може здатися дурницею, але воно іноді може викликати у людей гостру тривогу, коли вони стикаються з ним.

Важливим аспектом індустрії гостинності є створення середовища, в якому гості почуваються комфортно. Тож, пропускаючи 13-й поверх будівлі, готелі можуть допомогти позбавити клієнтів, які страждають від цього конкретного страху, душевних страждань та тривог.



Часто в готелях немає 13 поверху / Фото Unsplash (Robert Katzki)

Комусь може здатися, що пропускати цілий поверх через побоювання кількох гостей – це надмірна примха. Проте опитування Gallup 2007 року показало, що 13 % респондентів (цікавий збіг, чи не так?) відчували б дискомфорт, зупиняючись саме на 13-му поверсі готелю.

Звісно, що у будівлях вищих за 12 поверхів тринадцятий поверх фізично існує. Просто його не називають тринадцятим – замість цього позначають як 14-й або використовують іншу нейтральну назву, наприклад, 12A чи M тощо.