О 3 ранку 29 березня українці переведуть годинники на годину вперед – на 4:00. Однак в різних куточках України це могли б робити не одночасно, розповідає "Голос Карпат".

Чи всюди в Україні однаковий час?

Україна має значну протяжність із заходу на схід, через що її території фактично охоплюють три географічні часові пояси. Офіційно по всій країні діє єдиний київський час (UTC+2), реальний сонячний полудень у Харкові чи Луганську настає майже на годину раніше, ніж в Ужгороді.

Різниця заходу сонця у різних містах України: відео

Це зумовлює суттєву різницю у моменти сходу та заходу сонця: коли на сході країни вже панує глибокий вечір, на крайньому заході ще тривають сутінки.

Навіщо переводити годинники?

Перехід на літній і зимовий час був запроваджений передусім задля економічної ефективності та раціонального використання світлового дня. Головна ідея полягає в тому, щоб максимально синхронізувати робочі години населення з періодом сонячної активності, розповідає Time and date.

Пересуваючи стрілки годинника на годину вперед навесні, ми ніби "позичаємо" світло у ранку і віддаємо його вечору, що дозволяє значно знизити витрати електроенергії на освітлення житлових будинків, вулиць та підприємств.

Якби ми залишалися на єдиному часі цілий рік, то влітку на сході (у Харкові чи Луганську) сонце сходило б уже о третій годині ночі, коли більшість людей ще спить, а заходило б занадто рано. Переведення годинників допомагає збалансувати цей розрив, забезпечуючи більше природного світла в той час, коли люди повертаються з роботи чи проводять дозвілля на свіжому повітрі.

