Натомість у радянські часи чи не в кожній оселі мешкав завзятий рибалка, який за будь-якої можливості поспішав до водойми з вудлищем. У чому полягав феномен такої масової любові до риболовлі в ту епоху – розповідає Oboz.ua.

Чому в радянські часи був культ риболовлі?

Поповнення сімейних запасів

Одним із ключових стимулів був хронічний дефіцит якісних товарів на полицях крамниць. Знайти у вільному продажу дійсно свіжий та поживний продукт було завданням не з легких. Вудка ж давала змогу принести до столу свіжий вилов, який було вкрай важко роздобути в державних гастрономах у належному стані.

Для багатьох сімей власноруч спіймана риба була суттєвим додатком до меню, особливо коли м'ясні продукти ставали рідкістю. Рибу заготовляли про запас: в’ялили, солили або готували одразу після повернення. Те, що для чоловіка було відпочинком, для всієї родини ставало цінним джерелом натурального білка.

Риболовля давала можливість прогодувати сімʼю та побути самому / Фото Pixabay

Територія особистої незалежності

У державі, де ледь не кожен крок контролювався ідеологією чи суворим суспільним поглядом, узбережжя річки перетворювалося на простір, вільний від партійних закликів. Біля води людина нарешті могла побути наодинці з власними думками або в компанії перевірених товаришів, не озираючись на цензуру чи ризик бути розкритикованим за "неправильні" погляди. Це була така собі форма ментальної втечі від системи, де єдиною важливою подією був рух поплавця.

Героїзація через медіа та кіно

Радянська ідеологічна машина та кінематограф також сприяли моді на риболовлю, малюючи образ рибалки як розважливої, надійної та хазяйновитої людини. Сцени з вудками регулярно з'являлися в популярних кінострічках та журналах, формуючи образ ідеального та корисного проведення часу. Зрештою, риболовля вплелася в культурні традиції, ставши життєвим досвідом, що передавався від батька до сина.

Бюджетність хобі

Сьогодні це важко уявити, але за радянської доби риболовля була одним із найбюджетніших способів згаяти час, доступним і простому слюсарю, і науковцю. Звичайна вудка з бамбука вартувала мізерні гроші, а снасті часто майстрували самотужки: поплавці робили з корків чи пір’я свійських птахів.

До того ж абсолютна більшість озер та річок були відкритими для всіх – не існувало ні платного в’їзду, ні оренди містків, що й забезпечувало такий масштаб популярності цього виду дозвілля.

Що таке "рибний" день в СРСР?

Запровадження "рибного дня" в СРСР було зумовлене гострим дефіцитом м’яса та необхідністю забезпечити робітників доступним білком і йодом. Ініціатива, що стартувала ще у 1932 році, мала на меті приборкати продовольчу кризу та популяризувати продукцію рибної промисловості, зокрема консерви, розповідає ТСН.

Влада прагнула змінити харчові звички населення, демонструючи переваги морської риби у консервах через мережу громадського харчування, щоб люди активніше купували її для домашнього меню.

