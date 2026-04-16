Натомість у радянські часи чи не в кожній оселі мешкав завзятий рибалка, який за будь-якої можливості поспішав до водойми з вудлищем. У чому полягав феномен такої масової любові до риболовлі в ту епоху – розповідає Oboz.ua.
Чому в радянські часи був культ риболовлі?
- Поповнення сімейних запасів
Одним із ключових стимулів був хронічний дефіцит якісних товарів на полицях крамниць. Знайти у вільному продажу дійсно свіжий та поживний продукт було завданням не з легких. Вудка ж давала змогу принести до столу свіжий вилов, який було вкрай важко роздобути в державних гастрономах у належному стані.
Для багатьох сімей власноруч спіймана риба була суттєвим додатком до меню, особливо коли м'ясні продукти ставали рідкістю. Рибу заготовляли про запас: в’ялили, солили або готували одразу після повернення. Те, що для чоловіка було відпочинком, для всієї родини ставало цінним джерелом натурального білка.
Риболовля давала можливість прогодувати сімʼю та побути самому / Фото Pixabay
- Територія особистої незалежності
У державі, де ледь не кожен крок контролювався ідеологією чи суворим суспільним поглядом, узбережжя річки перетворювалося на простір, вільний від партійних закликів. Біля води людина нарешті могла побути наодинці з власними думками або в компанії перевірених товаришів, не озираючись на цензуру чи ризик бути розкритикованим за "неправильні" погляди. Це була така собі форма ментальної втечі від системи, де єдиною важливою подією був рух поплавця.
- Героїзація через медіа та кіно
Радянська ідеологічна машина та кінематограф також сприяли моді на риболовлю, малюючи образ рибалки як розважливої, надійної та хазяйновитої людини. Сцени з вудками регулярно з'являлися в популярних кінострічках та журналах, формуючи образ ідеального та корисного проведення часу. Зрештою, риболовля вплелася в культурні традиції, ставши життєвим досвідом, що передавався від батька до сина.
- Бюджетність хобі
Сьогодні це важко уявити, але за радянської доби риболовля була одним із найбюджетніших способів згаяти час, доступним і простому слюсарю, і науковцю. Звичайна вудка з бамбука вартувала мізерні гроші, а снасті часто майстрували самотужки: поплавці робили з корків чи пір’я свійських птахів.
До того ж абсолютна більшість озер та річок були відкритими для всіх – не існувало ні платного в’їзду, ні оренди містків, що й забезпечувало такий масштаб популярності цього виду дозвілля.
Що таке "рибний" день в СРСР?
Запровадження "рибного дня" в СРСР було зумовлене гострим дефіцитом м’яса та необхідністю забезпечити робітників доступним білком і йодом. Ініціатива, що стартувала ще у 1932 році, мала на меті приборкати продовольчу кризу та популяризувати продукцію рибної промисловості, зокрема консерви, розповідає ТСН.
Влада прагнула змінити харчові звички населення, демонструючи переваги морської риби у консервах через мережу громадського харчування, щоб люди активніше купували її для домашнього меню.
