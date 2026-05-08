Оскільки Г'юз був британцем, то і поховали його не в Україні. Могила засновника Донецька розташована на Вест-Норвудському цвинтарі у Лондоні, повідомляє англієць українського походження Майкл Яворський на своєму ютуб-каналі "Ґлори".

Який вигляд має місце поховання Джона Г'юза?

Напередодні донецький "Шахтар" грав у Лізі конференцій проти лондонського "Крістал Пелес". І перед матчем вони відвадали могилу Джона Г'юза. Як зазначили у "Шахтарі", це людина, з якої почалася історія Донецька.

Піарник "гірників" Олег Барков розповів, що крематорій і Вест-Норвудський цвинтар розташовані за 3 кілометри від стадіону "Крістал Пелес" – "Селгерст Парк", пише Tribuna.com.

Це одне з кладовищ "Чудової сімки" Лондона, яке має важливе історичне, архітектурне й екологічне значення. Його засновали ще у 1837 році та там поховано чимало відомих винахідників, діячів культури, медиків, політиків і військових. Щоправда, могилу Джона Г'юза британці не внесли до цього списку зіркових людей,

– розповів представник "Шахтаря".

Зауважимо, що українці не одразу знайшли могилу засновника Донецька. А допомогла їм у цьому пані, яка працює у цвинтарному офісі. Згодом гірники поклали квіти до місця поховання Г'юза.

Хто такий Джон Г'юз?

Народився він у 1814 році у місті Мертір-Тідвіл, що на Півдні Вельсу. Після здобуття домашньої освіти пішов працювати на завод Кафартера. У 1842 році він уже придбав суднобудівну верф, а у 1850-му – ливарний завод компанії Уксайд Енджиніринг у Ньюпорті. Із цього часу Г'юз зосередився на процесі виробництва металів і сплавів. Також під час перебування у Ньюпорті одружився з Елізабет Льюїс, повідомляє Донецький обласний краєзнавчий музей.

Цікаво! У 2022 році клуб з рідного міста Г'юза "Мертір Таун" зробив свою нову виїзну форму у кольорах "Шахтаря". Також на футболках помістили напис англійською мовою Юзівка та рік заснування міста.

Наприкінці 1850-х років Г'юз почав працювати інженером на Мільвольському залізопрокатному та суднобудівному заводі у Лондоні. А у 1860 році став його директором. За чотири роки відзначився тим, що сконструював лафет для важких гармат. Ця артилерійська установка була взята на озброєння ВМС Великої Британії та низки європейських країн. Промисловець також розробив і запатентував рецептуру броні для обшивки кораблів і фортечних укріплень.

На початку 1860-х років російський уряд розмістив на Мільвольському заводі військове замовлення. Після підписання угоди про співпрацю Джон Г'юз відвідав Російську імперію.

У 1869 році за винагороду у 24 тисячі фунтів стерлінгів він викупив у князя Семена Кочубея права на концесію з будівництва металургійного заводу. Для розробки вугілля та будівництва заводу було засноване Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництв.

До регіону Г'юза супроводжувала понад сотня сталеварів і шахтарів з долин Південного Уельсу. Фактично, валлійські мігранти продовжували подорожувати до Юзівки аж до більшовицької революції 1917 року.

29 травня 1869 року ухвалили статут товариства, а необхідний капітал у 300 тисяч фунтів стерлінгів, для початку будівництва заводу Г'юз зібрав у Лондоні. 24 січня 1872 року була задута перша домна й отримано перший чавун.

Завод працював за повним металургійним циклом. Тут уперше у країні було запущено 8 коксових печей і освоєне гаряче дуття.

Вдало вибране місце для розміщення заводу, наявність дешевої робочої сили, бурхливе залізничне будівництво, що почалося у другій половині ХІХ століття, сприяли швидкому зростанню виробництва. Заснований Джоном Г'юзом комбінат став одним з індустріальних центрів Росії, а потім й України,

– підкреслюють у Донецькому музеї.

Водночас при заводі було відкрито лікарню, побудовано школи для російських і українських дітей, англійську школу для дітей британських службовців, лазні, чайні, організовано пожежну команду та низку релігійних організацій і поліцію.

У 1890-х роках на півдні колишньої Російської імперії відбувався промисловий підйом. У 1899 році завод Г'юза був найбільшим з-поміж 17 металургійних підприємств, що тоді там працювали. У 1913 році у Юзівці виробляли 74% заліза всієї країни. А населення Юзівки до 1914 року зросло до 50 тисяч людей.

У музеї додають, що Г'юз прагнув, щоб кам’яне вугілля з Донбасу успішно конкурувало у Середземномор’ї з англійським, а чавун користувався таким самим попитом у столиці країни, як і англійський. Він планував довести видобуток кам'яного вугілля до 737 тисяч тонн на рік, а виплавку чавуну – до майже 246 тисяч.

Для здійснення своїх задумів Джон Г'юз у червні 1889 року прибув до Санкт-Петербурга, але раптово захворів і помер у готелі "Англетер".

У нього було 8 дітей і частина родини проживала з ним у Юзівці. Деякий час бізнесом після смерті батька керували сини перед тим, як повернутися до Англії. А згодом всі шахти та заводи націоналізувала радянська влада. У 2001 році у Донецьку встановили пам’ятник валлійцеві.



Пам'ятник Джону Г'юзу у Донецьку / Фото Wadco2

Валлієць Джон Г'юз був бізнесменом та інженером, який здійснив подорож на Схід України у середині 1800-х років. У регіоні він розвинув металургійну промисловість і побудував місто у тіні заводів,

– підсумовує Майкл Яворський.

