Останнім часом кількість таких квітів у районі Дунайських казанів почала зростати, пише Descopera.ro. Крім того, рослину знову зафіксували на плато Чану-Маре в Румунії, де її тривалий час майже не спостерігали.

Що відомо про одну з найрідкісніших квіток у світі біля Дунаю?

Йдеться про "тюльпан із Казанів" – Tulipa hungarica, який можна побачити в межах природного парку "Залізні ворота" на південному заході Румунії, у повітах Караш-Северін і Мехедінць.

Якщо ви потрапите на південний захід Румунії, в повіти Караш-Северін або Мехедінці, шукайте жовту перлину скель. Національний парк "Залізні ворота" приховує одну з найрідкісніших квіток на планеті: тюльпан Казане (Tulipa hungarica),

– зазначили науковці.

Цей вид уперше описали ще у 1884 році. Його відкрив угорський ботанік Вінце фон Борбаш, який досліджував флору дунайських скель. За оцінками фахівців, нині в районі Казанів росте вже близько 10 тисяч екземплярів цієї рослини. Під час цвітіння вони вкривають кам’янисті схили яскравими жовтими плямами, що добре помітні здалеку.

Дивовижна знахідка / Фото Вікіпедія

Фахівці вважають збільшення кількості квітів позитивним сигналом для місцевої екосистеми, адже цей вид дуже чутливий до змін середовища. "Милуйтеся цією унікальною квіткою, і якщо вам пощастить її побачити, насолоджуйтеся нею лише поглядом!" – закликали природоохоронці. Саме через свою рідкісність дунайський тюльпан перебуває під охороною, тому зривати його або пошкоджувати місця росту суворо заборонено.

Які рідкісні квіти світу є в Україні?

Серед гірських рослин Карпат шовкова косиця займає особливе місце, пише Еlle. Вона привертає увагу ніжним виглядом, хоча здатна витримувати суворі умови високогір’я й укорінюватися там, де іншим рослинам важко вижити – на кам’янистих схилах і відкритих вітряних ділянках.

Із цією квіткою здавна пов’язували уявлення про чистоту, стійкість і внутрішню силу. Через рідкісну появу в природі вона обростала легендами, а зустріч із нею вважали особливою подією. Сьогодні шовкова косиця перебуває під охороною, оскільки її природні популяції поступово скорочуються. Найчастіше цю рослину можна побачити лише в межах природоохоронних територій і високогірних заповідників.

Ще одна рідкісна квітка Тюльпан Шренка належить до тих диких видів, які колись широко траплялися у степових районах півдня України. Саме його вважають одним із природних предків багатьох сучасних культурних тюльпанів. Його квіти вирізняються яскравим забарвленням – від червоного до жовтого, інколи з плавними переходами кольору. Навесні такі тюльпани створювали на степових просторах особливо виразну картину цвітіння.

