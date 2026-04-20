Поблизу Гавайських островів дослідники зафіксували справжнього рекордсмена океанічних глибин. Велетенська скляна губка – це унікальний організм, який може жити тисячі років, розповідає Discover wildlife.

Дивовижне відкриття науковців

Істоту виявили на глибині понад два кілометри за допомогою дистанційного підводного апарата NOAA ще влітку 2015 року. Подальші дослідження споріднених зразків підтвердили приналежність знахідки до родини Rossellidae.

До моменту цього відкриття лідерство утримувала канадська хмарна губка, але гавайський екземпляр впевнено перевершив її габарити: маючи довжину 3,5 метра та висоту 2 метри, він став найбільшим представником свого виду на Землі.

Зовні ця кремово-біла істота нагадує нагромадження тканини. Така специфічна будова з безліччю складок допомагає тварині ефективніше фільтрувати воду, виловлюючи з неї поживні мікрочастинки, бактерії та планктон.

Чому глибини океанів так важко досліджувати?

Головною перешкодою для вивчення морських глибин є колосальний тиск, який зростає на одну атмосферу кожні 10 метрів занурення. На глибині 2 кілометрів, де мешкають гігантські губки, тиск у сотні разів перевищує наземний, що миттєво розчавило б будь-яку звичайну конструкцію, розповідає WRAL.

Вчені змушені проєктувати надзвичайно дорогі апарати з титановими корпусами або спеціальними композитними матеріалами, що робить кожну місію технічно складною та фінансово затратною.

Крім тиску, дослідники стикаються з проблемою абсолютної темряви та екстремальних температур. Сонячне світло не проникає глибше 1000 метрів, тому вчені змушені використовувати потужні системи штучного освітлення, які мають обмежений радіус дії, що нагадує спробу вивчити цілий ліс за допомогою маленького ліхтарика. Через це попри шалений розвиток технологій океанські глибини залишаються мало вивченими.

