Справжньою сенсацією у світі тварин стала курка зі штату Мен. У віці 15 років та 100 днів вона отримала офіційний статус найстарішої представниці свого виду на планеті, розповідає Книга рекордів Гіннеса.

Унікальна курка-рекордсменка

Історія рекордсменки на ім’я Герті розпочалася у 2010 році, коли американець Френк Турек привіз крихітне пташеня породи "Голден Себрайт" до своєї домівки в Портленді. Власник згадує, що вже за кілька місяців курка вразила всіх своїм надзвичайним та вишуканим оперенням, ставши справжньою зіркою домашніх фотосесій.

Герті зачарувала усіх своєю красою / Фото Книги рекордів Гіннеса

Попри мініатюрні розміри, притаманні її породі, Герті виявилася природженою лідеркою: вона пережила кілька поколінь інших птахів у господарстві, зберігаючи свій авторитет протягом понад півтора десятиліття.

З роками поважний вік дався взнаки – пташка почала втрачати зір. Щоб уберегти її від суперечок із молодими та активними особинами, у 2024 році її перевели до комфортного приміщення. Френк зазначає, що Герті чудово адаптувалася до "домашнього" життя. Вона обожнює людське товариство, впізнає своє ім’я та охоче підтримує розмову характерним кудахканням, коли чує спів або звертання до себе.

Наразі Герті офіційно перевершила попереднє досягнення курки Перл із Техасу більш ніж на шість місяців. Якщо все йтиме добре, вже цього липня найстаріша курка світу готується відсвяткувати свій 16-й день народження.

Скільки років живуть кури?

Середня тривалість життя домашньої курки зазвичай становить від 5 до 10 років, проте цей термін дуже залежить від породи та умов утримання. Яєчні породи часто живуть менше через інтенсивне навантаження на організм, тоді як декоративні або м'ясні птахи в хороших домашніх умовах можуть легко подолати межу в 12 років, розповідає Animals aotearoa.

У промислових масштабах кури живуть значно менше, оскільки їхній життєвий цикл обмежений періодом максимальної продуктивності. Однак за умови індивідуального догляду та "пенсійного" режиму в приміщенні, ці птахи здатні доживати до 15 – 16 років.

