Де немає світлофорів?

Бутан

Бутан відомий як єдина країна у світі, де не використовують світлофори. Навіть у столиці Тхімпху, де через урбанізацію спостерігається зростання дорожнього руху, автоматичні світлофори ніколи не впроваджувалися.

Водночас дорожнім рухом керують працівники правоохоронних органів, які стоять на головних перехрестях і спрямовують рух транспорту за допомогою сигналів руками.

Однак в 1995 році в Тхімпху ненадовго встановили світлофор, однак тоді скарги громадськості призвели до їх швидкого видалення, оскільки місцеві жителі вважали, що система суперечить традиціям країни та культурі співпраці.

Ватикан

Ватикан, найменша суверенна держава у світі. І вона також працює без світлофорів. Там доволі невелика кількість населення і цьому місто-державі не потрібні світлофори, щоб регулювати рух.

Дороги всередині Ватикану короткі та їх небагато, а рух транспорту здебільшого регулюється дорожніми знаками та власною поліцією Ватикану.



Є 4 міста в світі, де немає світлофорів / Фото Unsplash (NON)

Ніуе

У південній частині Тихого океану, на Ніуе, одній з найменших острівних держав світу, також немає світлофорів. Там кількість населення складає менше 2000 осіб та дуже обмежений рух транспортних засобів, тож немає великої потреби в автоматичних сигналах. Дороги тихі, а водіння спокійне, водії часто махають один одному, проїжджаючи повз.

Повіт Текесі, Китай

Це місто було спроєктовано на основі стародавнього символу Багуа (вісім триграм) з даоської філософії. Його характерне кругове та радіальне розташування вулиць спирається на кільцеві розв'язки для спрямування транспортних засобів. У 1996 році влада скасувала встановлення світлофорів, щоб зберегти систему Багуа, що зробило Текесі рідкісним сучасним поселенням, де рух транспорту здійснюється без використання світлофорів.