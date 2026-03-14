У книзі Патріка Баркхема "Острови метеликів" описується цікавий факт: легендарний Вінстон Черчилль був настільки зачарований махаонами, що створював у своїх садах спеціальні умови для їх розмноження. Політика приваблювала не лише естетика цих комах, а й їхня надзвичайна відвага, розповідає портал Wingham wildlife park.

Чим махаони такі особливі?

Махаони – справжні повітряні бійці, які люто захищають свою територію, атакуючи бджіл, інших метеликів і навіть птахів. Існує думка, що саме ця безстрашність крилатих захисників надихнула Черчилля під час доленосної Битви за Британію. Попри таку войовничу вдачу, дорослі метелики абсолютно нешкідливі для людини, адже вони не мають ні жала, ні міцних щелеп для укусів.

Метелики можуть бути войовничими / Фото Wingham wildlife park

Цікаво, що основний захисний арсенал вони мають на стадії гусениці: накопичуючи токсини з рослин, вони стають отруйними для хижаків.

Деякі види метеликів можуть споживати мінерали з органічних рідин, наприклад, пити кров із уже наявних ран на тілі тварин, але вони фізично не здатні проколоти шкіру людини своїм хоботком.

Які метелики найбільші?

Справжнім лідером серед цих комах є Птахокрилка королеви Олександри, що мешкає в тропіках Папуа-Нової Гвінеї. Цей найбільший у світі метелик настільки масивний, що перший науковий зразок довелося здобувати за допомогою дробовика, розповідає Discover wildlife.

Самиці цього виду мають розмах крил понад 28 сантиметра, що дозволяє їм запилювати навіть дуже великі квіти. На жаль, через розширення плантацій олійної пальми ці комахи стрімко втрачають свій дім.

