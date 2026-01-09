Про це пише 24 Канал з посиланням на ВВС.

Чому у світі закінчується ладан?

Ладан потрібен не тільки релігійним служителям, які використовують його з біблійних часів. Він також довгий час використовувався в індійській та китайській медицині і є одним із найдавніших товарів, що продаються у світі.

Ладан отримують лише з дерев Босвеллія. Так званий Африканський Ріг є одним з основних регіонів виробництва в усьому світі, включаючи Сомаліленд, Сомалі, Ефіопію та Судан. Це дерева з папероподібною корою та рідким листям і фактично ладан – це смола цього дерева.

Водночас особливо цінним є ладан з підвиду Boswellia frereana, що походить з північного Сомалі та Сомаліленду.

Збирачі в Сомаліленді зішкрібають смолу з кори диких дерев Босвеллія, часто працюючи довгі години за оплату, яка залежить від обсягів. Ладан збирають за допомогою надрізів на корі дерева, що дозволяють смолі просочуватися. Сік твердне, перетворюючись на "сльози", які потім збирачі зішкрібають з дерева.

Традиційне збирання смоли здійснюється економно, з ретельними надрізами. Проте на сьогодні дерева Босвеллії часто обробляють безжально, що завдає їм довгострокової шкоди. Після цього дереву можу знадобитися понад 10 років, щоб відновитися після пошкоджень, завданих надмірним збиранням ладану. Тому доля гаїв цих дерев, як і доля збирачів ладану, "висить на волосині".

Оскільки гаї занепадають, місцеві та світові галузі промисловості, що розвиваються навколо ладану, змушені переглянути, як ця цінна речовина виробляється, відстежується та продається по всьому світу,

– йдеться в статті.

Ще фактором, що також впливає на дерева, є зміна клімату. В статті йдеться про руйнівні спалахи жука-дереворіза. Популяції B. papyrifera, основного джерела ладану, зараз скорочуються по всьому географічному ареалу, згідно з дослідженням журналу Nature 2019 року.

Згідно з дослідженням, понад 75 відсотків лісів не мають молодих дерев, а природне відновлення "відсутнє десятиліттями" через поєднання "випасу худоби, частих випалювань та безрозсудного підрізання". Протягом 20 років, за прогнозами дослідження, виробництво ладану скоротиться вдвічі.

Політичні потрясіння в Сомалі та Сомаліленді можуть призвести до того, що збирачі ладану змушені перейти на торгівлю за принципом "купи зараз – плати потім", що включає кілька етапів посередників.

У 2023 році світовий ринок ладану оцінювався в 363 мільйонів доларів. Обсяг торгівлі становив близько 6000 – 7000 тонн щороку, і, за прогнозами, до 2032 року його вартість майже подвоїться до понад 700 мільйонів доларів США.